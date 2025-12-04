Riapre a Roma il Museo del Genio: tra storia ingegneristica e nuove mostre
Riapre al pubblico, dopo anni di chiusura, il Museo del Genio a Roma. Il nuovo allestimento racconta la storia dell’ingegneria militare italiana e inaugura una stagione culturale con due mostre: la grande retrospettiva dedicata a Vivian Maier e l’installazione Pop Air di Ugo Nespolo.
Roma torna a sorprendere, e lo fa con un museo che non è mai stato davvero popolare, ma che ora potrebbe diventarlo. Sul Lungotevere della Vittoria, dentro un edificio anni Trenta che cattura lo sguardo con le sue geometrie razionaliste, ha riaperto il Museo del Genio.
Per decenni questo spazio è stato conosciuto soprattutto dagli appassionati di storia militare e dagli studiosi della tecnica. Oggi, invece, la riapertura si presenta come un vero riposizionamento culturale. Non un’operazione nostalgica ma un modo diverso di raccontare l’ingegno come forma d’arte e di storia viva.
La visita è ideale per chi ama storia, fotografia e innovazione, si snoda tra strumenti d’epoca, ponti smontabili, modelli, sistemi di comunicazione, radio militari e documenti storici. E poi ci sono le due mostre che trasformano questa riapertura in qualcosa di inaspettato, quasi in una nuova dichiarazione d’identità.
La prima mostra è dedicata a Vivian Maier, una donna che ha fotografato per una vita intera senza immaginare che il mondo, un giorno, l’avrebbe finalmente vista. In mostra non c’è solo la sua fotografia: c’è il suo sguardo sul quotidiano, sulle persone, sulle piccole storie urbane che spesso ignoriamo mentre passiamo oltre. Camminando tra le sue immagini si ha la sensazione di essere osservati mentre osserviamo.
La seconda proposta, nel cortile, cambia completamente tono: è la mostra Pop Air di Ugo Nespolo. Otto sculture gonfiabili, colorate, gigantesche, che fanno sorridere anche chi non se lo aspetta. È arte che osa giocare, che disinnesca la serietà dei musei e ricorda che la cultura può essere anche sorpresa, leggerezza. Possiamo porci domande semplici come: “Anche questa è arte?” “Perché?”
Messe insieme queste due anime raccontano perfettamente la nuova direzione del Museo del Genio: non più un luogo tecnico riservato a pochi, ma uno spazio che accoglie, incuriosisce e prova a parlare a pubblici diversi.
La grande mostra dedicata a Vivian Maier
Il cuore della riapertura è sicuramente la mostra dedicata a Vivian Maier, oggi considerata una delle voci più potenti della street photography, ma rimasta sconosciuta in vita.
“La storia di Vivian Maier è straordinaria: una vita normale, una passione segreta, un talento rimasto invisibile. Oggi le restituiamo un pubblico.” Con queste parole, Iole Siena, presidente di Arthemisia, introduce la mostra che accoglie i visitatori del Museo del Genio e ne definisce subito il tono: non una semplice esposizione fotografica, ma un incontro tardivo con una donna che ha osservato il mondo senza chiedere nulla in cambio.
Vivian Maier ha fotografato per tutta la vita senza immaginare che un giorno sarebbe diventata una delle voci più importanti della street photography del Novecento. Nata a New York nel 1926 e cresciuta tra Francia e Stati Uniti, lavorò come bambinaia mentre costruiva, quasi in segreto, uno degli archivi fotografici più sorprendenti del secolo scorso. Camminava molto. Guardava tutto. E scattava con attenzione quasi chirurgica ciò che il mondo mostrava distrattamente: gesti minimi, posture anonime, frammenti di umanità.
La mostra segue passo dopo passo l’evoluzione del suo linguaggio: dal bianco e nero della Rolleiflex ai colori vibranti della Leica 35mm, fino alle riprese Super 8 che rivelano una Vivian Maier interessata non solo all’immagine, ma anche al tempo, al ritmo, al movimento. Video, fotografie, provini e sequenze proiettate nelle sale del Museo del Genio rendono il percorso immersivo e narrativo. Non si osservano solo opere, si entra nel suo modo di vedere.
Vivian fotografava spesso dall’altezza dei bambini che accudiva. Il mondo, visto così, cambia: diventa più sincero. Nei suoi scatti l’infanzia non è ricordo nostalgico ma esperienza viva, imperfetta, meravigliosamente reale. E poi ci sono gli adulti, colti senza pose, senza maschere: lavoratori, donne stanche, passanti distratti, persone ai margini del sogno americano.
Molte fotografie parlano attraverso i gesti: una mano che stringe una borsa, un guanto appoggiato sul vetro, una postura irrigidita. E i suoi autoritratti non cercano visibilità: cercano presenza. Riflessi, ombre, frammenti. Non un “guardatemi”, ma un “ci sono anche io”.
Una sezione della mostra raccoglie dettagli osservati così da vicino da diventare quasi astrazioni: superfici, trame, riflessi che sfiorano la pittura. In un’altra, i filmati Super 8 rivelano l’altra metà della sua ricerca: la fotografia come pausa, il video come respiro.
Esporre il suo lavoro in un museo legato all’ingegneria non è casuale: così come il Genio militare costruisce infrastrutture, Vivian Maier costruisce memoria collettiva. Due mondi diversi che qui si incontrano grazie a un messaggio comune: comprendere il reale significa anche imparare a guardarlo.
L’allestimento rende l’esperienza ancora più coinvolgente: video, ritmo di sala, luci e disposizione delle opere creano un’atmosfera intima e cinematica, capace di accompagnare il visitatore dentro la sua mente creativa. Tutto contribuisce a un risultato semplice ma raro: si entra curiosi, si esce con lo sguardo cambiato.
Perché la vera eredità di Vivian Maier non sono solo le sue fotografie, ma la consapevolezza che il mondo è pieno di cose che meritano attenzione. Basta fermarsi e guardare davvero.
Pop Air di Ugo Nespolo
Nel cortile del Museo del Genio la visita cambia ritmo grazie a Pop Air, l’installazione firmata da Ugo Nespolo.
Otto grandi sculture gonfiabili alte fino a cinque metri accolgono i visitatori con ironia e sorpresa. Non si tratta di forme casuali: sono reinterpretazioni giocose di icone della storia dell’arte, da Koons a Kusama, da Modigliani a Louise Bourgeois, fino a Rodin, Botero e alla Venere di Milo. Opere che nella nostra mente sono legate a materiali pesanti e monumentali, qui diventano leggere, morbide, quasi giocattoli giganti.
Il risultato è immediato: l’arte perde distanza, si avvicina, invita a entrare nel gioco. Il cortile razionalista del museo, con le sue linee severe, amplifica il contrasto e rende l’esperienza sorprendente.
Ugo Nespolo, artista torinese attivo dagli anni Sessanta e noto per il suo approccio libero, pop e multidisciplinare, ha sempre lavorato tra pittura, cinema sperimentale, design e installazioni pubbliche. La sua cifra è la leggerezza, non come superficialità, ma come accesso: l’arte che non “si impone”, ma ti viene incontro.
Nespolo non usa l’arte per celebrare qualcosa, ma per avvicinarla alle persone. Pop Air ci ricorda che la cultura non deve sempre essere solenne per essere significativa. Può essere anche curiosità, sorpresa, gioco. E a volte, per avvicinare il pubblico all’arte, basta togliere peso e aggiungere aria.
Arthemisia e il progetto espositivo
La mostra è prodotta da Arthemisia, realtà italiana specializzata nell’organizzazione di esposizioni temporanee e progetti culturali. Negli ultimi anni il gruppo ha contribuito alla diffusione dell’arte in Italia proponendo mostre capaci di raggiungere un pubblico trasversale, con particolare attenzione a linguaggi accessibili e formati espositivi contemporanei.
La scelta di inaugurare il nuovo corso del Museo del Genio con le mostre su Vivian Maier e Ugo Nespolo rispecchia questa linea: valorizzare figure non convenzionali, storie rimaste ai margini e progetti culturali che invitano il pubblico a osservare, riflettere e scoprire prospettive diverse.
Il Museo
Oltre alle mostre temporanee, il Museo del Genio conserva e mostra la sua identità originaria: quella legata alla storia militare e all’ingegneria italiana. Una parte del percorso è dedicata agli strumenti, agli oggetti e alle tecnologie usate dal Genio militare nel corso del Novecento: radio da campo, bussole di precisione, mappe, modelli di ponti smontabili, uniformi, attrezzature da cantiere, documenti d’archivio e prototipi che raccontano come si interveniva sul territorio in momenti cruciali della storia del Paese.
Camminando tra queste teche si ha la sensazione di entrare in una memoria concreta, fatta di oggetti che sono stati usati davvero, non solo conservati. Ogni pezzo porta con sé una storia: un’emergenza affrontata, un ponte costruito in fretta, una comunicazione trasmessa in un contesto difficile. È una parte del museo che non vuole solo mostrare tecnologia, ma far capire quanto, dietro ogni strumento, ci fosse un gesto umano, un problema da risolvere, una decisione in tempo reale.
Questa sezione è fondamentale perché ricorda che l’ingegno non nasce mai nel vuoto: nasce dalla necessità. E invita il visitatore a vedere la storia non come una serie di fatti lontani, ma come un insieme di azioni, tentativi, soluzioni e intuizioni che hanno reso possibile ciò che oggi diamo per scontato.
In questo modo il museo non propone due mondi separati, ma due modi diversi di raccontare l’intelligenza umana: la parte militare e tecnica mostra come si è costruito ciò che ci sostiene, le mostre contemporanee come continuiamo a interpretare, osservare e dare senso a ciò che ci circonda.
Perché visitarlo
Il Museo del Genio non torna soltanto ad aprire: torna a raccontare. Unisce memoria, innovazione, fotografia e arte contemporanea. È un nuovo luogo culturale da scoprire a Roma. Qui il passato non è esposto come qualcosa di distante, ma come un’eredità che continua a parlare al presente. Il museo invita a guardare con attenzione ciò che spesso diamo per scontato: invenzioni, strumenti, architetture e idee che hanno contribuito a costruire il Paese.
La presenza della mostra dedicata a Vivian Maier e dell’installazione Pop Air di Ugo Nespolo rendono l’esperienza ancora più ricca, unendo fotografia, arte contemporanea e memoria. È un museo da visitare per chi ama Roma, la cultura, la fotografia e i luoghi che sanno sorprendere. Un nuovo spazio culturale da scoprire, in cui si esce con una certezza: comprendere ciò che costruiamo aiuta a comprendere chi siamo.
Articolo a cura di Elena Murgia