La grande mostra dedicata a Vivian Maier

Il cuore della riapertura è sicuramente la mostra dedicata a Vivian Maier, oggi considerata una delle voci più potenti della street photography, ma rimasta sconosciuta in vita.

“La storia di Vivian Maier è straordinaria: una vita normale, una passione segreta, un talento rimasto invisibile. Oggi le restituiamo un pubblico.” Con queste parole, Iole Siena, presidente di Arthemisia, introduce la mostra che accoglie i visitatori del Museo del Genio e ne definisce subito il tono: non una semplice esposizione fotografica, ma un incontro tardivo con una donna che ha osservato il mondo senza chiedere nulla in cambio.

Vivian Maier ha fotografato per tutta la vita senza immaginare che un giorno sarebbe diventata una delle voci più importanti della street photography del Novecento. Nata a New York nel 1926 e cresciuta tra Francia e Stati Uniti, lavorò come bambinaia mentre costruiva, quasi in segreto, uno degli archivi fotografici più sorprendenti del secolo scorso. Camminava molto. Guardava tutto. E scattava con attenzione quasi chirurgica ciò che il mondo mostrava distrattamente: gesti minimi, posture anonime, frammenti di umanità.

La mostra segue passo dopo passo l’evoluzione del suo linguaggio: dal bianco e nero della Rolleiflex ai colori vibranti della Leica 35mm, fino alle riprese Super 8 che rivelano una Vivian Maier interessata non solo all’immagine, ma anche al tempo, al ritmo, al movimento. Video, fotografie, provini e sequenze proiettate nelle sale del Museo del Genio rendono il percorso immersivo e narrativo. Non si osservano solo opere, si entra nel suo modo di vedere.

Vivian fotografava spesso dall’altezza dei bambini che accudiva. Il mondo, visto così, cambia: diventa più sincero. Nei suoi scatti l’infanzia non è ricordo nostalgico ma esperienza viva, imperfetta, meravigliosamente reale. E poi ci sono gli adulti, colti senza pose, senza maschere: lavoratori, donne stanche, passanti distratti, persone ai margini del sogno americano.

Molte fotografie parlano attraverso i gesti: una mano che stringe una borsa, un guanto appoggiato sul vetro, una postura irrigidita. E i suoi autoritratti non cercano visibilità: cercano presenza. Riflessi, ombre, frammenti. Non un “guardatemi”, ma un “ci sono anche io”.

Una sezione della mostra raccoglie dettagli osservati così da vicino da diventare quasi astrazioni: superfici, trame, riflessi che sfiorano la pittura. In un’altra, i filmati Super 8 rivelano l’altra metà della sua ricerca: la fotografia come pausa, il video come respiro.

Esporre il suo lavoro in un museo legato all’ingegneria non è casuale: così come il Genio militare costruisce infrastrutture, Vivian Maier costruisce memoria collettiva. Due mondi diversi che qui si incontrano grazie a un messaggio comune: comprendere il reale significa anche imparare a guardarlo.

L’allestimento rende l’esperienza ancora più coinvolgente: video, ritmo di sala, luci e disposizione delle opere creano un’atmosfera intima e cinematica, capace di accompagnare il visitatore dentro la sua mente creativa. Tutto contribuisce a un risultato semplice ma raro: si entra curiosi, si esce con lo sguardo cambiato.

Perché la vera eredità di Vivian Maier non sono solo le sue fotografie, ma la consapevolezza che il mondo è pieno di cose che meritano attenzione. Basta fermarsi e guardare davvero.

Pop Air di Ugo Nespolo

Nel cortile del Museo del Genio la visita cambia ritmo grazie a Pop Air, l’installazione firmata da Ugo Nespolo.

Otto grandi sculture gonfiabili alte fino a cinque metri accolgono i visitatori con ironia e sorpresa. Non si tratta di forme casuali: sono reinterpretazioni giocose di icone della storia dell’arte, da Koons a Kusama, da Modigliani a Louise Bourgeois, fino a Rodin, Botero e alla Venere di Milo. Opere che nella nostra mente sono legate a materiali pesanti e monumentali, qui diventano leggere, morbide, quasi giocattoli giganti.

Il risultato è immediato: l’arte perde distanza, si avvicina, invita a entrare nel gioco. Il cortile razionalista del museo, con le sue linee severe, amplifica il contrasto e rende l’esperienza sorprendente.

Ugo Nespolo, artista torinese attivo dagli anni Sessanta e noto per il suo approccio libero, pop e multidisciplinare, ha sempre lavorato tra pittura, cinema sperimentale, design e installazioni pubbliche. La sua cifra è la leggerezza, non come superficialità, ma come accesso: l’arte che non “si impone”, ma ti viene incontro.

Nespolo non usa l’arte per celebrare qualcosa, ma per avvicinarla alle persone. Pop Air ci ricorda che la cultura non deve sempre essere solenne per essere significativa. Può essere anche curiosità, sorpresa, gioco. E a volte, per avvicinare il pubblico all’arte, basta togliere peso e aggiungere aria.