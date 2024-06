Una notte scura con Puma Blue

Tempo di lettura 2 minuti

Un salto al Monk nell’arte di Jacob Allen, navigando negli spazi tra dolore ed euforia, tra solitudine e collettività.

Jacob Allen, in arte Puma Blue, si è esibito al Monk di Roma lo scorso 26 maggio per l’ultima data italiana di questo tour che lo vede portare in giro per l’Europa il suo ultimo album Holy Waters. Anche noi di Ghigliottina siamo stai catturati in questo turbinio di emozioni, in cui Puma Blue ti avvolge con la sua voce dal tessuto vaporoso, mentre ripercorre ogni sentiero percorso negli anni più duri della sua vita con una sincerità sorprendente, guardando negli occhi iniettati di sangue ogni volto del dolore.

Di seguito la gallery a cura di Liliana Ricci.

