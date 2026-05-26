Sport, radici e socialità: il 30 maggio a Valfornace torna il Premio Salvi

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Gli impianti sportivi di Valfornace in provincia di Macerata tornano a essere il cuore pulsante della comunità locale.

Sabato 30 maggio, dalle 8:30 alle 13:30, la struttura ospiterà la manifestazione conclusiva della 4ª edizione del Premio Salvi, intitolata quest’anno “Raccontiamo il nostro paese: nuove prospettive di comunità attraverso l’atletica leggera, gli sport tradizionali e gli sport di squadra”.

L’iniziativa, che sta ormai diventando un appuntamento fisso e un terreno fertile per alimentare la passione sportiva nel territorio, mette al centro i bambini e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Monsignor Paoletti”. L’obiettivo è offrire agli studenti uno spazio educativo in cui il gioco e lo sport possano ritrovare il loro valore più autentico. In un’epoca dominata dalla fretta e dalle interazioni virtuali, la giornata si propone come una preziosa opportunità per guardare il mondo con occhi diversi, fuori dall’ansia della performance e lontano dagli schermi dei social media.

A fare da fulcro alle attività all’aperto saranno le gare sportive, che quest’anno vedranno una novità: accanto ai classici sport di squadra e ai giochi “antichi” e tradizionali – come la ruzzola, il tiro alla fune e le freccette – i giovani atleti si misureranno anche con le discipline dell’atletica leggera. Un percorso di crescita condiviso che vedrà la presenza e la supervisione dei giudici della FiGeST Marche (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali).

Il Premio Salvi non vuole essere una competizione, ma un vero e proprio momento di solidarietà, relax e condivisione intergenerazionale. L’evento punta a unire l’intero ecosistema della comunità – figli, genitori e insegnanti – creando una rete solida in tutto il territorio e offrendo uno spazio di riflessione sui ruoli cardine della crescita: il diventare grandi, l’essere figli e l’essere genitori.

Ad arricchire la mattinata di festa, gli interventi musicali a cura del Coro d’Istituto dell’I.C. “Mons. Paoletti”, diretto dal maestro di musica Alessandro Pucci. La manifestazione, che gode del sostegno e del patrocinio del Comune di Valfornace, vede anche la collaborazione attiva di importanti realtà del territorio, tra cui l’Unione Montana Monti Azzurri, Sapori Campagna, l’Associazione Turistica Pro-Pieve e il Comune di Pieve Torina, unite per dimostrare il valore del fare rete.

Articolo a cura di Arianna Acciarino

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