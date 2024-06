Dalle origini musicali ai bandi regionali: l’intervista ai Leatherette

Tempo di lettura < 1 minuto

In occasione della data romana al Monk per la serata Le Parche abbiamo fatto due chiacchiere con i Leatherette.

Il nome Leatherette viene da un brano di The Norman – Warm Leatherette.

Band nata a Bologna nel 2018 prima come trio e successivamente diventa un quintetto ma di Bologna c’è solo il batterista.

Nel 2021 arriva il contratto con l’etichetta Bronson.

Hanno all’attivo un EP – Mixed Waste – e due album – Fiesta e Small Talk – che stanno portando in giro non solo in Italia, infatti hanno già sulla groppa 2 tour europei.

Iggy Pop ha passato i loro brani nel suo programma radio, hanno aperto il concerto agli Shame, l’ultimo album Small Talk è stato mixato dal fonico degli Idles.

In occasione della data romana nel corso della serata Le Parche abbiamo colto l’occasione per una intervista con la band.

Articolo e intervista a cura di Dario Patti

