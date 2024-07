Tempo di lettura 3 minuti

Gli EELST tornano live con il loro spettacolo “Mi Resta Un Solo Dente E Cerco Di ‘Riavvitarlo’”.

Seppur privi del loro batterista Christian Meyer, come dichiarato dalla band prima dell’inizio del tour estivo, gli EELST riportano sui palchi il loro spettacolo musico-teatrale “Mi Resta Un Solo Dente E Cerco Di ‘Riavvitarlo’” che già nell’inverno aveva portato a ben 40 date sold-out.

Con questo spettacolo gli EELST continuano a fare quello che hanno sempre saputo fare meglio: raccontare il nostro tempo in modo ironico e affascinante con il loro vasto repertorio sempre attualissimo, perché in fondo la mentalità italiana non cambia mai e c’è sempre un buon motivo per scandalizzarsi.

Questa a Bologna al Sequoie Music Park è stata la seconda tappa di questo tour estivo, e lasciamo il racconto della serata alle immagini della nostra fotografa Lucia Adele Nanni.

Elio e Le Storie Tese ©Lucia Adele Nanni | Ghigliottina

