rovere live @Estragon di Bologna

Data conclusiva dei rovere che con 11 date hanno girato i club d’Italia per il loro “11 Tour”, tour di presentazione del loro nuovo album “11 case”.

A due anni dal loro album precedente, i rovere tornano con un disco che racconta la loro crescita personale e artistica. Il nuovo album della band riprende le sonorità pop che li hanno fatti conoscere e amare dal loro pubblico, ma con una vena più ruvida e matura. Un live che ha catturato sempre di più piano piano il pubblico dell’estragon, coni ragazzi con un fare sempre burlone e simpatico. Momenti importanti e coinvolgenti anche quelli che hanno accompagnato i ragazzi in 2 brani assieme a Divi dei Ministri.

Come per il resto del tour, l’apertura è stata accompagnata da svegliaginevra: lei e la sua chitarra, sole sul palco a catturare e far sognare il pubblico.

Lasciamo raccontare il concerto dagli scatti a cura di Giorgia Zamboni.

svegliaginevra

Giorgia Zamboni

