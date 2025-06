Bloccati gli attivisti della “Global March to Gaza”

Tempo di lettura < 1 minuto

Caos all’aeroporto del Cairo, anche con un ferito. Antonietta Chiodo, referente per l’Italia della Global March To Gaza: “Siamo stati abbandonati.”.

Abbiamo raggiunto via smartphone Antonietta Chiodo, referente per l’Italia della Global March To Gaza, iniziativa umanitaria con l’obiettivo di percorrere 50 km a piedi fino a Rafah in modo pacifico, chiedendo l’apertura del valico senza forzare, senza violenza, con il sostegno di ONG e parlamentari europei, tra cui anche rappresentanti italiani, di cui abbiamo già parlato sulle pagine di Ghigliottina.info.

Ecco le parole di Antonietta Chiodo:

Siamo stati abbandonati, i ragazzi da ore sono bloccati all’aeroporto, con un ferito. Il console Novellino doveva essere già arrivato da ore eppure non so è visto. Le persone hanno paura ma nonostante questo stanno partendo ancora per non lasciare soli gli amici al Cairo e perché vogliono che il Genocidio finisca. Il governo italiano ha fallito.

