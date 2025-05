Flash mob davanti Montecitorio per chiedere lo stop al genocidio palestinese

Tempo di lettura 2 minuti

Centinaia di persone stamattina al flash mob in Piazza Montecitorio per gridare “Basta complicità: stop al genocidio”, a favore del popolo palestinese.

Organizzato da AOI, l’Associazione delle Organizzazioni Italiane di cooperazione e solidarietà internazionale, Arci e Assopace Palestina il flash mob aveva l’obiettivo di rompere il silenzio e raccontare quanto sta accadendo al popolo palestinese.

Le tre associazioni sono scese in piazza insieme a parlamentari, giornalisti e accademici che hanno partecipato alla carovana per il valico di Rafah, dove hanno raccolto testimonianze dirette della catastrofe in corso nella Striscia di Gaza, con la popolazione civile stremata da mesi di bombardamenti indiscriminati, senza accesso a cure mediche, acqua, cibo, né possibilità di fuga. Interi quartieri rasi al suolo, ospedali fuori uso, bambini uccisi o feriti sotto le macerie.

L’iniziativa, che ha visto la presenza oggi, al ritorno dal valico di Rafah, tra gli altri, di Luisa Morgantini, Presidente di Assopace Palestina, dell’On. Stefania Ascari (Movimento 5 Stelle), dell’On. Laura Boldrini (Partito Democratico) e dell’On. Marco Grimaldi (Alleanza Verdi e Sinistra), si è tenuta durante un passaggio politico decisivo: la Camera dei Deputati non ha infatti approvato la mozione unitaria presentata da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle che chiedeva al Governo Meloni la fine dell’occupazione illegale, il riconoscimento dello Stato di Palestina, il cessate il fuoco immediato, la sospensione dell’invio di armi a Israele, la liberazione immediata di tutti gli ostaggi e dei prigionieri palestinesi arbitrariamente detenuti da Israele, la sospensione dell’accordo di associazione UE-Israele, il sostegno alla giustizia internazionale e l’invio di aiuti alla popolazione palestinese.

Sulla nostra pagina Instagram stiamo pubblicando man mano foto e video della giornata:

Articolo, riprese, montaggio e pubblicazione social a cura di Graziano Rossi

Mi piace: Mi piace Caricamento...