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Dal 7 al 10 maggio 2ª edizione ospitata nel cuore della Garbatella a Roma, alla Villetta Social LAB, da quest’anno anche co-organizzatrice della manifestazione insieme al nostro collettivo nato dal giornale online Ghigliottina.info.

Quattro giorni, da giovedì 7 a domenica 10 maggio 2026, per parlare, insieme, dei cambiamenti politici e sociali in Italia, di crisi climatica, lavoro, diritti delle donne, diritti delle persone con disabilità, diritti dei migranti, di razzismi nelle Americhe, del genocidio palestinese, di sport come gancio sociale, di cultura e istruzione, con incontri dedicati alla poesia e alla traduzione.

Anche quest’anno a “Semi di Reti: incontri tra Diritti, Cultura, Ambiente” saranno presenti con uno stand, il 9 e 10 maggio, quattro case editrici che con molto piacere hanno confermato la loro partecipazione anche per la 2ª edizione, Ensemble, Le plurali editrice, Readerforblind, Round Robin Editrice, alle quali si aggiungono tre importanti novità, 4 Punte Edizioni, Edizioni Alegre, Red Star Press – Hellnation Libri, che con altrettanto entusiasmo hanno accettato il nostro invito.

Diverse realtà e importanti personalità hanno già confermato la loro adesione a “Semi di Reti”, da Amnesty International Italia a Legambiente Garbatella, da MisSconosciute a Bordeaux Edizioni, e ancora Duegradi, L’albero di Cleta, Onda Poetica, Federica D’Alessio, Claudileia Lemes Dias, Nicola Ruganti, con un programma che stiamo completando in queste settimane, con l’obiettivo di stimolare la circolazione delle idee su temi fondamentali a partire da punti di vista spesso inascoltati.

Saranno inoltre aperti il B.A.R. – Baristi Autistici Rivoluzionari di Giuliaparla ONLUS e l’osteria della Villetta per la cena.

Non vediamo l’ora di accogliere tutte e tutti, per far germogliare, in rete, tanti piccoli ma significativi semi.

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