22 maggio 2025, il giorno di una sentenza storica per le famiglie arcobaleno

Ieri la Corte costituzionale ha emesso una sentenza storica, dichiarando che i bambini con due madri nati tramite PMA devono essere riconosciuti come figli di entrambe.

La mancanza di riconoscimento, negli ultimi anni, aveva creato un grande vuoto di tutele per bambine e bambini che esistono, che vanno a scuola, che necessitano di diritti.

L’accesso alla PMA, la Procreazione Medicalmente Assistita, in Italia è concessa solo alle coppie eterosessuali, mentre le coppie dello stesso sesso ne ricorrono andando all’estero. Poi tornano in Italia chiedendo di registrare all’anagrafe i propri figli e figlie, affinché il loro nucleo familiare risulti giuridicamente riconosciuto.

In realtà, nel nostro Paese, l’unico genitore riconosciuto è sempre stato quello biologico, mentre l’altro è sempre stato considerato un estraneo, nonostante abbia firmato il consenso informato per far nascere quel bambino o quella bambina, assumendosene le responsabilità. Questo significa che, finora, le mamme non biologiche avevano bisogno di una delega per poter fare cose abbastanza elementari come, per esempio, andare a prendere i propri figli a scuola.

Secondo la Corte costituzionale è illegittimo il non riconoscimento come “genitrice” la mamma non biologica dei figli di coppie di due donne. La normativa vigente di non riconoscimento lede i diritti di chi nasce, che non si vede riconosciuto come figlio o figlia, e “il diritto all’identità personale del minore” che deve essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Vincenzo Miri, avvocato che ha seguito le due donne che hanno sollevato il caso finito davanti alla Consulta e presidente dell’associazione Rete Lenford ha dichiarato: “Da oggi la Costituzione riconosce che esistono famiglie con due madri”.

Siamo davanti a una sentenza storica, che avrà effetti immediati in tutta Italia: perché non possono più esistere famiglie di serie A e famiglie di serie B.

Articolo a cura di Flaminia Antonelli

Immagine di copertina via famigliearcobaleno.org

