Un nuovo orizzonte per l’Irlanda

di · 29 Ottobre 2025

Catherine Connolly è la prima donna presidente del Paese.

Eletta venerdì 24 ottobre 2025 con oltre il 63,4% dei consensi, candidata indipendente, la politica, avvocata e sociologa di 68 anni è stata sostenuta da tutta la sinistra irlandese.

«Sarò una voce per tutti», ha dichiarato Catherine Connolly dopo la vittoria. Le priorità del suo programma? Inclusione per promuovere diversità e partecipazione con uno sguardo al futuro: guidare l’Irlanda verso pace e unità.

«Vogliamo una repubblica di cui essere orgogliosi», ha dichiarato la neo presidente Catherine Connolly: «una repubblica che non chiuderà mai un occhio di fronte alla normalizzazione del genocidio, alla normalizzazione della questione dei senzatetto o delle oscene liste d’attesa.»

 

(a cura di Elena Murgia)

Immagine di copertina via heute.at – licenza creative commons via Google

