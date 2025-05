Volley: che trionfo per Perugia in Champions League!

Tempo di lettura 3 minuti

Il primo titolo in Champions League della Sir Safety Umbria Perugia è meraviglioso: Zawiercie battuto 3-2 in una finale epica.

Finalmente. Questa parola descrive meglio di qualunque altra ciò che ha fatto la Sir Safety Umbria Perugia Volley, capace di conquistare la prima Champions League della sua storia. Lo ha fatto a Łódź, in Polonia, contro i padroni di casa dello Zawiercie, città 200 km a sud rispetto alla Atlas Arena, in una finale combattuta che sembrava ricalcare la storia in una competizione che da sempre sembrava vedere la squadra umbra cadere sul più bello.

Perché la compagine guidata in panchina da Angelo Lorenzetti è partita forte, fortissimo, portandosi sul 2-0 con un doppio 25-22, ma poi ha subito la rimonta di uno Zawiercie capace di annullare il vantaggio portando il match al tie-break conquistando terzo e quarto set rispettivamente 25-20 e 25-22.

In quel momento la mente dei giocatori ma soprattutto dei tifosi di Perugia hanno iniziato a rivedere i fantasmi del passato. Visto che la Sir troppe volte è stata vicina al trionfo vedendoselo poi sfuggire di mano, la prima volta nel 2017 a Roma dove ha dovuto cedere al Rubin Kazan, si ripensa alle molte semifinali perse ed a quella coppa a cui il presidente Gino Sirci tiene molto che rischia di sfuggire di nuovo.

Ma stavolta è andata diversamente, perché dopo lo spavento Perugia si è ricompattata con un parziale nel quinto set che l’ha portata sul 6-2. I polacchi però sono riusciti nuovamente a chiudere il gap arrivando a -1 dagli umbri in un vortice di emozioni che è durato fino al 9-6 perugino. Da quel momento la Safety ha cambiato marcia andando a chiudere il quinto set 15-10.

L’ultima palla buttata giù da Oleh Plotnyskiy ha dato il “la” alle celebrazioni. L’emozione è stata tanta per un club che ha tentato in tutti i modi negli anni a provare a vincere questo trofeo e finalmente ce l’ha fatta grazie all’ausilio di un grande tecnico in panchina come Angelo Lorenzetti ma soprattutto in campo col miglior palleggiatore al mondo, Simone Giannelli, premiato come MVP sia della Final Four CEV che della finale.

Si chiude così una stagione di pallavolo ricca di emozioni che consacra l’Italia sul tetto del mondo perché al successo della Champions League femminile di Conegliano si è aggiunto quello storico di Perugia.

Articolo a cura di Andrea Pulcini

IL TABELLINO

WARTA ZAWIERCIE – SIR SICOMA MONINI PERUGIA 2-3

Parziali: 22-25, 22-25, 25-20, 25-22, 10-15

ARBITRI

Ivaylo Ivanov (Bulgaria), David Fernandez Fuentes (Spagna)

LE CIFRE

WARTA ZAWIERCIE: Tavares 2, Butryn 9, Kwolek 12, Russel 25, Zniszczoł 7, Bieniek 12, Perry (lib), Ensing 9, Łaba, Markiewicz. N.E. Gregorowicz (Lib), Nowosielski, Nasrimastanabad. All. Michal Winiarski, vice Pawel Rusek.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 3, Ben Tara 22, Loser 11, Solè 5, Plotnytskyi 18, Ishikawa 20, Colaci (libero), Herrera 1, Semeniuk, N.E: Piccinelli (lib), Candellaro, Cianciotta Zoppellari, Usowicz. All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

ZAWIERCE: b.s. 14, ace 4, ric. pos. 51%, ric. prf. 34%, att. 43%, 8 muri.

PERUGIA: b.s. 24, ace 5, ric. pos. 44% ric. prf. 17%, att. 53%, 8 muri.

Immagine di copertina su concessione dell’ufficio stampa Sir Sicoma Monini Perugia

Photo credit: ©2025 Michele Benda

