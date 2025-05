Tempo di lettura < 1 minuto

Una settimana fa esatta iniziava alla Villetta Social LAB, nel cuore della Garbatella a Roma, la prima edizione del festival “Semi di Reti”, ideato dal nostro giornale online Ghigliottina.info insieme a “la libraia felice” Monica Maggi, presidente dell’associazione culturale Libra.

Il festival ha avuto il patrocinio del Municipio VIII di Roma Capitale e al termine della tre giorni, con oltre 15 eventi, più di 40 ospiti e centinaia di persone presenti tra venerdì sera e domenica pomeriggio, è intervenuto anche Amedeo Ciaccheri, presidente dell’VIII Municipio:

“Semi di Reti” è stata un’esplosione di iniziative, grazie a te, a Monica, a tutta quanta la squadra, aspettiamo, tu ci hai voluto già preannunciare un’edizione autunnale, soprattutto ti voglio dire che abbiamo bisogno di questo, perché in un momento storico così complesso, in cui anche il dibattito culturale, politico, ambientale avviene molto spesso dentro una dimensione disintermediata, su uno scrolling continuo sui social, in una disintermediazione delle nostre relazioni, provare a riportarci a discutere insieme in uno spazio pubblico, dentro uno spazio fisico e materiale in cui riconoscerci, ci fa essere comunità e ci fa essere comunità consapevole e colta grazie al lavoro che avete fatto. Quindi aspettiamo l’edizione autunnale e riposatevi, abbiamo bisogno di queste energie. Grazie ancora “Semi di Reti”.

https://www.instagram.com/p/DJuJMdeM5Fn/