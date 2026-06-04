“Connessioni”, un importante reportage fotografico sulla dipendenza da smartphone

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Lo scorso 21 maggio l’associazione La Maggiolina di Roma ha ospitato una mostra fotografica collettiva a cura di Target Lab ETS.

Uno sguardo come se fosse “perso nel vuoto”, in realtà concentrato su un oggetto che ormai è diventato il prolungamento del nostro corpo, del nostro cervello, della nostra mente, lo smartphone.

Ci riferiamo alla serie di bellissimi (e importanti) scatti a cura delle fotografe e dei fotografi di Target Lab, un laboratorio sperimentale di fotografia e comunicazione che lo scorso 21 maggio è stato ospitato dall’associazione La Maggiolina di Roma.

Un incontro durante il quale il pubblico non ha solo osservato con molta attenzione ogni momento immortalato dalle macchine fotografiche, ma che ha potuto ascoltare direttamente da chi lavora sulle dipendenze cosa significa e cosa comporta per noi esseri umani fissare uno schermo per gran parte della giornata, che sia per lavoro, per svago o, peggio, noia, tale o presunta.

È stato molto interessante e istruttivo accogliere le parole del prof. Antonio Bolognese, responsabile scientifico della Commissione per le Dipendenze OMCeO di Roma, del prof. Alessandro Vento, psichiatra e presidente dell’Associazione Osservatorio sulle Dipendenze, di Pino Nazio, sociologo e scrittore, e di Alessandro Lisci, ideatore di Target Lab ETS, un progetto di sviluppo e valorizzazione della fotografia che si focalizza nella formazione tecnica e critica fotografica.

Interessante perché, come scritto qualche riga più su, è necessario “ascoltare” la scienza senza strumentalizzazioni di varia natura, come detto dagli speaker dell’evento, istruttivo perché è altrettanto fondamentale capire quali conseguenze possono esserci nell’utilizzo smodato dei dispositivi elettronici, per i minori come per gli adulti. E noi adulti dobbiamo comprendere una volta per tutte che abbiamo una responsabilità nei confronti dei giovani e giovanissimi.

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Una serata bella ma soprattutto formativa, anche con letture a cura di Pietro Ortensi e musica dal vivo con la cantante Shizarina, accompagnata da Francesco Lilli al basso, Gaetano Minarelli Mariani alla chitarra, Rocco Patierno alla tastiera, Francesco Topo al sassofono e Fabio Del Pizzo alla batteria.

“Connessioni”, a cura di Alessandro Lisci e Giuliano Bertazzoni, è stata realizzata nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro le dipendenze “Dipendi da te. Liberi dentro”, ideata da Target Lab ETS con il sostegno dei fondi del 5 per mille devoluti a Target Lab ETS e in collaborazione con l’associazione La Maggiolina, un segno tangibile dell’importanza dell’arte, in questo caso la fotografia, per “parlare” di sociale, non solo per quanto riguarda i problemi ma anche le soluzioni.

Hanno esposto Alessandra Berto, Giuliano Bertazzoni, Mario Barile, Deborah Italia, Alessandro Lisci, Annamaria Pieri, Mariana Barros, Daria Collachi, Maria Di Lella, Sabina Padoa, Daniela Pepino, Stefano Blasi, Fausto Lubatti, Roberta Cavallarin, Marta Fabris, Pietro Coppa, Gloria Santoro, Claudio Polvanesi Irene Vallerotonda, Antonio Molinari, Sara Franzè, Pina Treccozzi, Annalisa Morrone, Federica Mastrodonato.

Articolo a cura di Graziano Rossi

L’immagine di copertina e le immagini della galleria fotografica sono utilizzate su gentile concessione di Target Lab ETS

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