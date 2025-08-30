 

n° 745 | 25/31 AGOSTO 2025

Ghigliottina.info media partner di Visionaria 2025!

di · 30 Agosto 2025

Da martedì 2 a domenica 7 settembre vi raccontiamo la nuova edizione dell’urban fest della Garbatella a Roma, alla Villetta Social Lab.

Da martedì 2 a domenica 7 settembre alla Villetta Social Lab nuova edizione dell’urban fest della Garbatella a Roma, quest’anno sul tema 

disertiamo!
Spezzare la narrazione dominante.
Abitare un altro presente.

Vi racconteremo ogni giorno Visionaria Fest, uno spazio di resistenza culturale e politica, un luogo di confronto e immaginazione radicale, con decine di ospiti, musica, dibattiti, solidarietà.

Programma completo

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Ore 18 Benvenuti e benvenute a Visionaria 2025 a cura di Villetta Social Lab

Ore 18:15 Le Città come laboratori di vita nuova, per non morire di rendita”. Una discussione

intorno all’appello lanciato da Walter Tocci

Con Alessandra Valentinelli – ass. Roma Ricerca Roma e Lago bullicante ex Snia Anita

Pirovano – presidente Mun 9 Milano

Don Mattia Ferrari – Mediterranea Saving Humans

Chiara Cacciotti – Spin Time Labs

Alessandro Torti – Esc atelier

Luca Reale – Architetto e docente Università La Sapienza

Andrea Catarci – Giubileo delle Persone e Partecipazione Roma Capitale

Coordina Andrea Pistorio – Rai Radio

Ore 19 Una coalizione popolare per combattere il disincanto.

Introduce Norma Felli. Coordina Alessandra Sardoni – Giornalista.

Con Massimiliano Smeriglio – Assessore alla cultura Roma Capitale

Marco Damilano – Giornalista

Ore 20:45 Brindisi Visionario: Buon vento per Sumud Flottilla

Inaugurazione della festa e aggiornamenti sulla missione di pace Global Sumud Flottilla

Ore 21:30 Alimentare la scintilla, disertare l’ignavia

La scrittrice Valentina Farinaccio dialoga con l’artista Rancore sul ruolo del linguaggio

musicale e sul contributo che la cultura può ancora dare all’attivazione sociale e politica.

 

MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE

Ore 17 Student3 in rivolta. Ribellarsi alla scuola che addestra, inventare spazi che liberano.

Incontro aperto alle studentesse* di Roma

Ore 19 La scuola di Valditara, tra autoritarismo e controllo dei saperi. Difendere e costruire la

scuola democraticaPresenta Michela Cicculli – Consigliera Comunale SCE Roma Capitale

Coordina Simona Maggiorelli – Direttrice di Left

Con Eleonora Minelli – Curatrice del volume Lotta di classe

Assunta Amendola – Cidi e co-autrice del libro

Francesca Chimenti – Consigliera comune di Tivoli

Barbara Piccininni – Cattive Ragazze

Tiziana Biolghini – Consigliera comunale e Città metropolitana di Roma

0re 20:30 Con il Leoncavallo. dalla parte giusta della storia.

Cena di sostegno e autofinanziamento

interventi di Daniele Farina – Leoncavallo

Giovanna Cavallo – Spin time Labs

Simone Pietrangeli – Consigliere Comunale Rieti Città Futura

Ore 21:30 Visioni Musicali. in ricordo di Francesco Valdiserri

Concerto di:

– Iodice Paradisi Pecchioli Jazz Trio con Cinzia Tedesco

– Lysine

 

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE

Ore 17 Autismo e adolescenza. L’intervento mediato dai pari nei contesti naturali e presentato

da un gruppo di ragazzi e ragazze di Giuliaparla. Presentazione delle attività

dell’associazione

Ore 18 L’AI va alla guerra: dual use, competizione globale e il paradigma della Palestina.

Coordina Lorenzo Gardinetti – capogruppo SCE Municipio Roma VIII

Con Francesca Ghirra – Deputata Progressisti

Simone Renza – NINA

Federico De Ambrosis – NINA

Francesca Nardi – Gaza Freestyle

Ore 19 Disertare la catastrofe climatica. Le ragioni dell’ecologismo ai tempi di Trump.

Presenta Roberto Eufemia – consigliere città Metropolitana Roma .

Modera Paolo Cento – Direttore Articolo 9

Con Alfonso Pecoraro Scanio – Presidente Polo Progressista

Loredana De Petris – Già ministro dell’ambiente

Nicole Magliocchini – Rete Ecodigital

⁠Michele Giuli – Ultima Generazione

Ore 21:30 Stand up comedy: C’è figa

con: Alessandra Flamini, Frad, Ilaria Giambini, Paola Giglio

 

VENERDÌ 5 SETTEMBRE

Ore 18 Palestina, disertare le complicità italiane per praticare azione solidale: il ruolo delle

amministrazioni locali. Dal caso Acea Mekorot, all’accoglienza da Gaza.

Modera Iacopo Smeriglio.

Con Karim Thib – Movimento Studenti Palestinesi

Lorenzo Ianiro – Progetto Zenobia

Giovanna Cavallo – Studio Yalla

Wesam Ahmad Al-Haq in collegamento da Ramallah

Adriana Rosasco – Assessore municipio Rm VII SCE

Pietro Turano – Arcigay

Ore 19 Disertare L’ovvio. Dialogo per una nuova stagione creativa di Roma.

Presenta Maya Vetri. Modera Matteo Fantozzi – Generazione.

Con Claudio Marotta – capogruppo SCE Regione Lazio

Mario Ciarla – capogruppo PD Regione Lazio

Tommaso De Angelis – Zalib ⁠

Tiziano Panici – Dominio Pubblico⁠

Cristina Cau – Coordinatrice Ape Cultura⁠

Cesare Negrini – V zona

Giorgia Grossi – Hollywood tutto sul cinema

Ore 21 Intervento di Flavia Gallo – Teatro del Lido di Ostia

Ore 21:30 Stabat Mater. Omaggio a Kathe Kollwitz. Musica, immagini e parole contro la guerra. Con

Letizia Maulà clarinetto ed Eliana Como voce narrante

 

SABATO 6 SETTEMBRE

Ore 18 In collaborazione con Cara Garbatella e MicroMega, Maria Jatosti presenta: Servitù

democratica. Guerre e nuovi totalitarismi

Introduce Paola Angelucci – Assessora alla scuola Municipio Roma IX

Con Emanuele Profumo – Filosofo e giornalista autore di «Servitù democratica, come

fermare la spirale autoritaria»

Guido Traversa – Filosofo

Francesco Brusa – Giornalista

Luciano Ummarino – Assessore alla cultura Municipio Rm VIII

Proiezioni a cura di Cara Garbatella

Ore 19 Potere alla città e la potenza alle cittadine e ai cittadini. Municipalismo contro

nazionalismo.

Introduce Luigi Vacana – Consigliere provinciale Frosinone

Con Massimo Zedda – Sindaco di Cagliari (in collegamento video)

Vittoria Ferdinandi – Sindaca di Perugia (in collegamento video)

Matteo Lepore – Sindaco di BolognaAmedeo Ciaccheri – Presidente Municipio Roma VIII

Damiano Coletta – Consigliere Comunale Latina Bene Comune

Luciana Castellina

Ore 21:30 A cura del Garbatella Jazz Festival Gasp Quartet in concerto.

Con Pasquale Innarella – sassofono, Andrea Zanchi – pianoforte, Andrea Avena –

contrabbasso, Massimo D’Agostino – batteria

 

DOMENICA 7 SETTEMBRE

Ore 17 a cura di Readforblind Quando a migrare erano gli italiani. Autori Italo-americani

emigrati in America a inizio secolo:

Sandro Bonvissuto – Autore Einaudi e collaboratore di Readerforblind

Giovanna Pietrini – bibliotecaria alla Biblioteca Camera dei Deputati e Readerforblind,

Valerio Valentini – autore e direttore editoriale di readerforblind, Dario Antimi – editore di

Readerforblind dialogano a partire dai testi Pascal D’angelo con “Son of Italy”, Pietro Di

Donato con “Cristo tra i muratori” e Garibaldi M. Lapolla con ” Il fuoco nella carne”

Ore 18 Il circolo LUA di scrittura e cultura autobiografica Carla Sereni presenta: Penna e

calamaio. Racconti di scuola. A cura di Gabriella de Angelis. Letture accompagnate

dall’organetto di Roberta Bartoletti

Ore 19:30 Disertare la confort zone. Trasformare Roma, ripensare il Paese.

Presentano Francesca Vetrugno – Assessora alla scuola Municipio VIII, SCE

Alessandro Luparelli – Capogruppo SCE Comune di Roma

Con il Sindaco di Roma Roberto GUALTIERI intervistato da Daniela Preziosi – Il Domani

Ore 21:30 The Pungitors in concerto

 

Tutti i giorni

B.A.R. – Baristi Autistici Rivoluzionari a cura di Giuliaparla
Osteria popolare di Massimone e Maria
Libreria Tlon
Anpi
Gazafreestyle
ecosolidale
Cara Garbatella
Installazioni a cura di Artivismo

Media partner
Left
Generazione
Ghigliottina

visionaria-urban-fest.it
villettagarbatella.info@gmail.com

