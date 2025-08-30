Ghigliottina.info media partner di Visionaria 2025!
Da martedì 2 a domenica 7 settembre vi raccontiamo la nuova edizione dell’urban fest della Garbatella a Roma, alla Villetta Social Lab.
Ghigliottina.info media partner di Visionaria 2025!
Da martedì 2 a domenica 7 settembre alla Villetta Social Lab nuova edizione dell’urban fest della Garbatella a Roma, quest’anno sul tema
disertiamo!
Spezzare la narrazione dominante.
Abitare un altro presente.
Vi racconteremo ogni giorno Visionaria Fest, uno spazio di resistenza culturale e politica, un luogo di confronto e immaginazione radicale, con decine di ospiti, musica, dibattiti, solidarietà.
Programma completo
MARTEDÌ 2 SETTEMBRE
Ore 18 Benvenuti e benvenute a Visionaria 2025 a cura di Villetta Social Lab
Ore 18:15 Le Città come laboratori di vita nuova, per non morire di rendita”. Una discussione
intorno all’appello lanciato da Walter Tocci
Con Alessandra Valentinelli – ass. Roma Ricerca Roma e Lago bullicante ex Snia Anita
Pirovano – presidente Mun 9 Milano
Don Mattia Ferrari – Mediterranea Saving Humans
Chiara Cacciotti – Spin Time Labs
Alessandro Torti – Esc atelier
Luca Reale – Architetto e docente Università La Sapienza
Andrea Catarci – Giubileo delle Persone e Partecipazione Roma Capitale
Coordina Andrea Pistorio – Rai Radio
Ore 19 Una coalizione popolare per combattere il disincanto.
Introduce Norma Felli. Coordina Alessandra Sardoni – Giornalista.
Con Massimiliano Smeriglio – Assessore alla cultura Roma Capitale
Marco Damilano – Giornalista
Ore 20:45 Brindisi Visionario: Buon vento per Sumud Flottilla
Inaugurazione della festa e aggiornamenti sulla missione di pace Global Sumud Flottilla
Ore 21:30 Alimentare la scintilla, disertare l’ignavia
La scrittrice Valentina Farinaccio dialoga con l’artista Rancore sul ruolo del linguaggio
musicale e sul contributo che la cultura può ancora dare all’attivazione sociale e politica.
MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE
Ore 17 Student3 in rivolta. Ribellarsi alla scuola che addestra, inventare spazi che liberano.
Incontro aperto alle studentesse* di Roma
Ore 19 La scuola di Valditara, tra autoritarismo e controllo dei saperi. Difendere e costruire la
scuola democraticaPresenta Michela Cicculli – Consigliera Comunale SCE Roma Capitale
Coordina Simona Maggiorelli – Direttrice di Left
Con Eleonora Minelli – Curatrice del volume Lotta di classe
Assunta Amendola – Cidi e co-autrice del libro
Francesca Chimenti – Consigliera comune di Tivoli
Barbara Piccininni – Cattive Ragazze
Tiziana Biolghini – Consigliera comunale e Città metropolitana di Roma
0re 20:30 Con il Leoncavallo. dalla parte giusta della storia.
Cena di sostegno e autofinanziamento
interventi di Daniele Farina – Leoncavallo
Giovanna Cavallo – Spin time Labs
Simone Pietrangeli – Consigliere Comunale Rieti Città Futura
Ore 21:30 Visioni Musicali. in ricordo di Francesco Valdiserri
Concerto di:
– Iodice Paradisi Pecchioli Jazz Trio con Cinzia Tedesco
– Lysine
GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE
Ore 17 Autismo e adolescenza. L’intervento mediato dai pari nei contesti naturali e presentato
da un gruppo di ragazzi e ragazze di Giuliaparla. Presentazione delle attività
dell’associazione
Ore 18 L’AI va alla guerra: dual use, competizione globale e il paradigma della Palestina.
Coordina Lorenzo Gardinetti – capogruppo SCE Municipio Roma VIII
Con Francesca Ghirra – Deputata Progressisti
Simone Renza – NINA
Federico De Ambrosis – NINA
Francesca Nardi – Gaza Freestyle
Ore 19 Disertare la catastrofe climatica. Le ragioni dell’ecologismo ai tempi di Trump.
Presenta Roberto Eufemia – consigliere città Metropolitana Roma .
Modera Paolo Cento – Direttore Articolo 9
Con Alfonso Pecoraro Scanio – Presidente Polo Progressista
Loredana De Petris – Già ministro dell’ambiente
Nicole Magliocchini – Rete Ecodigital
Michele Giuli – Ultima Generazione
Ore 21:30 Stand up comedy: C’è figa
con: Alessandra Flamini, Frad, Ilaria Giambini, Paola Giglio
VENERDÌ 5 SETTEMBRE
Ore 18 Palestina, disertare le complicità italiane per praticare azione solidale: il ruolo delle
amministrazioni locali. Dal caso Acea Mekorot, all’accoglienza da Gaza.
Modera Iacopo Smeriglio.
Con Karim Thib – Movimento Studenti Palestinesi
Lorenzo Ianiro – Progetto Zenobia
Giovanna Cavallo – Studio Yalla
Wesam Ahmad Al-Haq in collegamento da Ramallah
Adriana Rosasco – Assessore municipio Rm VII SCE
Pietro Turano – Arcigay
Ore 19 Disertare L’ovvio. Dialogo per una nuova stagione creativa di Roma.
Presenta Maya Vetri. Modera Matteo Fantozzi – Generazione.
Con Claudio Marotta – capogruppo SCE Regione Lazio
Mario Ciarla – capogruppo PD Regione Lazio
Tommaso De Angelis – Zalib
Tiziano Panici – Dominio Pubblico
Cristina Cau – Coordinatrice Ape Cultura
Cesare Negrini – V zona
Giorgia Grossi – Hollywood tutto sul cinema
Ore 21 Intervento di Flavia Gallo – Teatro del Lido di Ostia
Ore 21:30 Stabat Mater. Omaggio a Kathe Kollwitz. Musica, immagini e parole contro la guerra. Con
Letizia Maulà clarinetto ed Eliana Como voce narrante
SABATO 6 SETTEMBRE
Ore 18 In collaborazione con Cara Garbatella e MicroMega, Maria Jatosti presenta: Servitù
democratica. Guerre e nuovi totalitarismi
Introduce Paola Angelucci – Assessora alla scuola Municipio Roma IX
Con Emanuele Profumo – Filosofo e giornalista autore di «Servitù democratica, come
fermare la spirale autoritaria»
Guido Traversa – Filosofo
Francesco Brusa – Giornalista
Luciano Ummarino – Assessore alla cultura Municipio Rm VIII
Proiezioni a cura di Cara Garbatella
Ore 19 Potere alla città e la potenza alle cittadine e ai cittadini. Municipalismo contro
nazionalismo.
Introduce Luigi Vacana – Consigliere provinciale Frosinone
Con Massimo Zedda – Sindaco di Cagliari (in collegamento video)
Vittoria Ferdinandi – Sindaca di Perugia (in collegamento video)
Matteo Lepore – Sindaco di BolognaAmedeo Ciaccheri – Presidente Municipio Roma VIII
Damiano Coletta – Consigliere Comunale Latina Bene Comune
Luciana Castellina
Ore 21:30 A cura del Garbatella Jazz Festival Gasp Quartet in concerto.
Con Pasquale Innarella – sassofono, Andrea Zanchi – pianoforte, Andrea Avena –
contrabbasso, Massimo D’Agostino – batteria
DOMENICA 7 SETTEMBRE
Ore 17 a cura di Readforblind Quando a migrare erano gli italiani. Autori Italo-americani
emigrati in America a inizio secolo:
Sandro Bonvissuto – Autore Einaudi e collaboratore di Readerforblind
Giovanna Pietrini – bibliotecaria alla Biblioteca Camera dei Deputati e Readerforblind,
Valerio Valentini – autore e direttore editoriale di readerforblind, Dario Antimi – editore di
Readerforblind dialogano a partire dai testi Pascal D’angelo con “Son of Italy”, Pietro Di
Donato con “Cristo tra i muratori” e Garibaldi M. Lapolla con ” Il fuoco nella carne”
Ore 18 Il circolo LUA di scrittura e cultura autobiografica Carla Sereni presenta: Penna e
calamaio. Racconti di scuola. A cura di Gabriella de Angelis. Letture accompagnate
dall’organetto di Roberta Bartoletti
Ore 19:30 Disertare la confort zone. Trasformare Roma, ripensare il Paese.
Presentano Francesca Vetrugno – Assessora alla scuola Municipio VIII, SCE
Alessandro Luparelli – Capogruppo SCE Comune di Roma
Con il Sindaco di Roma Roberto GUALTIERI intervistato da Daniela Preziosi – Il Domani
Ore 21:30 The Pungitors in concerto
Tutti i giorni
B.A.R. – Baristi Autistici Rivoluzionari a cura di Giuliaparla
Osteria popolare di Massimone e Maria
Libreria Tlon
Anpi
Gazafreestyle
ecosolidale
Cara Garbatella
Installazioni a cura di Artivismo
Media partner
Left
Generazione
Ghigliottina
visionaria-urban-fest.it
villettagarbatella.info@gmail.com