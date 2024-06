L’America di Bonnie ‘Prince Billy’ al Monk

Tempo di lettura 3 minuti

Will Oldham porta il suo folk intimo al club romano per l’ultima data italiana del tour.

Will Oldham (così all’anagrafe) passa per Roma come uno dei suoi numerosi pseudonimi adottati nel corso della carriera di cantautore, Bonnie ‘Prince’ Billy. L’artista statunitense collaborò negli anni anche con Johnny Cash con la sua drammatica “I See A Darkness“, cantata da solo e in duetto con l’autore nell’album “American III: Solitary Man”.

Ad agosto è uscito il suo ultimo album “Keeping Secrets Will Destroy You”, inciso con un gruppo di musicisti della natia Louisville: niente basso né batteria ma i soli viola, violino, sax e tastiere a fare da supporto alla chitarra di Bonnie e a un mandolino nella più classica tradizione folk, arrangiamenti ridottoi all’osso e un’imprevedibilità nelle ballate che non t’aspetti, pur senza mai venire meno al suo stile. Questo l’album portato live da Bonnie “Prince” Billy lo scorso 22 maggio al Monk di Roma, assieme ad altri suoi grandi classici che hanno incantato ed entusiasmato il pubblico presente.

Di seguito la gallery a cura di Liliana Ricci.

Bonnie Prince Billy©Liliana Ricci | Ghigliottina

