Alla scoperta della nuova formula della UEFA Champions League

Tempo di lettura 4 minuti

Dalla prossima stagione nascerà una nuova versione della Champions League. Cambieranno anche Europa League e Europa Conference League.

“VECCHIA COPPA, NUOVO TORNEO” – Lo spirito non muta, la forma sì! La UEFA ha varato una nuova formula di organizzazione della Champions League e delle altre competizioni calcistiche europee per club (Europa League e Europa Conference League), che andrà in scena dalla stagione 2024/2025. Diamo, quindi, uno sguardo alle principali novità che caratterizzeranno l’edizione del prossimo anno della “vecchia e tanto amata Coppa dei Campioni”.

DALLA FASE A GIRONI ALLA FASE A CAMPIONATO – Anzitutto, diremo addio alla fase finale a gironi per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. La fase a gironi sarà rimpiazzata da una nuova fase a campionato (una sorta di lega o campionato europeo), che prevederà una classifica generale di tutte le partecipanti. Pertanto, si abbandona l’era della “Group Stage” per abbracciare quella della “New League Concept”.

PIÙ CLUB – Le attuali 32 squadre (suddivise in 8 gironi da 4) lasceranno il posto a ben 36 club, che si affronteranno in una fase a campionato. Tale ampliamento da 32 a 36 team varrà anche per la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League. Le logiche di ammissione alla Champions resteranno, però, invariate: ossia la posizione finale nel campionato nazionale verrà incrociata con la posizione della federazione di appartenenza nel ranking.

Le 4 squadre partecipanti in più (da 32 a 36 team) saranno così determinate:

1) squadra terza classificata nel quinto campionato nazionale per ranking UEFA;

2) vincitrice di un campionato nazionale, passando da 4 a 5 i club che seguono il cosiddetto “Percorso Campioni” ossia i club vincitori dei campionati nazionali non collocati al top del ranking;

3 e 4) posti assegnati alle federazioni nazionali, i cui club hanno raggiunto i migliori risultati nella precedente stagione (c.d. “coefficiente club per Paese della stagione precedente”); tale posto sarà attribuito ai club giunti in classifica subito dopo l’ultima posizione disponibile per l’accesso alla UEFA Champions League.

An exciting new era for European club football awaits 🤩 Here’s how the #UCL will look from 2024/25 👇 pic.twitter.com/mEffFOpX2O — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 4, 2024

CRITERI DI ABBINAMENTO – Ad oggi vi sono 6 partite nella fase a gironi contro le 3 avversarie del gruppo di appartenenza. Nella nuova Champions, ogni squadra affronterà nella fase a campionato 8 avversarie disputando un eguale numero di match casalinghi e fuori casa. Le 36 squadre saranno suddivise in quattro fasce da 9, e ciascuna squadra affronterà (in gara d’andata e ritorno) 2 squadre di ciascuna delle 4 fasce (quindi, 8 club rivali). Vincere il campionato nazionale non garantisce l’accesso alla prima fascia. Nella fase a campionato unico non dovrebbero essere ammessi derby ossia scontri fra club della medesima nazionalità. I derby europei, invece, saranno possibili sin dal primo turno della fase ad eliminazione diretta (ossia a partire dagli ottavi di finale).

COME QUALIFICARSI – Facciamo subito chiarezza: per la fase ad eliminazione diretta – ossia dagli ottavi di finale (round of 16) fino alla finalissima – l’attuale format non cambierà. La finalissima verrà disputata, come già accade, sempre in campo neutro. Ciò che cambia sarà la fase di qualificazione agli ottavi di finale, per mezzo dell’introduzione della fase a campionato. Nella fase a campionato, la classifica sarà unica e generale pe tutte le partecipanti (“One Ranking”) e si calcolerà in questo modo: 3 punti per vittoria ed uno per il pareggio.

Le prime 8 squadre accederanno direttamente agli ottavi di finale. Al fine di completare il tabellone degli ottavi di finale, le squadre che si piazzeranno in classifica dalla nona alla ventiquattresima posizione si affronteranno in spareggi ad eliminazione diretta (con gare d’andata e ritorno). In particolare, lo spareggio per accedere agli ottavi vedrà come teste di serie (ossia con la probabile gara di ritorno da disputare in casa) le squadre classificate dalla nona alla sedicesima posizione, che affronteranno uno dei club piazzatisi dalla diciassettesima alla ventiquattresima posizione.

Analogamente, agli ottavi di finale le prime 8 in classifica generale saranno teste di serie ed affronteranno una delle 8 vincitrici dello spareggio per l’accesso al round of 16. Le squadre dalla 25ª alla 36ª posizione, invece, saranno senza direttamente eliminate senza alcuna possibilità di partecipare alla UEFA Europa League. La regola che vieta la retrocessione alle altre coppe europee minori sarà valida anche per l’Europa League e per la Europa Conference League.

Ora è ufficiale: la Serie A porterà cinque squadre nella Champions League 2024/25 https://t.co/xwJrpxlOw6 — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) April 18, 2024

CALENDARIO – La nuova Champions League, al pari dell’attuale funzionamento, prevederà gare infrasettimanali, salvo la finalissima che verrà giocata di sabato. La riorganizzazione delle tre competizioni calcistiche europee per club (UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League) stabilirà che la fase a campionato della UEFA Champions League e UEFA Europa League si disputerà da settembre a gennaio, mentre quella della UEFA Europa Conference League da settembre a dicembre. Verrà istituita, inoltre, una settimana esclusiva per ciascuna delle tre competizioni, in cui verranno disputati soltanto i match di quella specifica competizione europea di riferimento. Avremo quindi, per esempio, la settimana della UEFA Champions League o della UEFA Europa League oppure della UEFA Europa Conference League.

Nelle settimane ordinarie: i) la UEFA Champions League si giocherà il martedì e il mercoledì; ii) la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League si giocherà il giovedì. Nelle settimane esclusive, invece, il calendario sarà il seguente: i) la UEFA Champions League si giocherà il martedì, il mercoledì ed il giovedì; ii) la UEFA Europa League verrà giocata il mercoledì e il giovedì; iii) la UEFA Europa Conference League si disputerà unicamente il giovedì. Infine, l’ultimo turno della fase a campionato prevede che la totalità dei match venga disputato in contemporanea. Gli orari delle gare nella fase a campionato unico saranno i seguenti: 18:45 e 21:00. Dalla fase ad eliminazione diretta si giocherà soltanto alle ore 21:00.

Articolo a cura di Francesco Ciavarella

Immagine di copertina via khelnow.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...