Più cibo meno fame: il Banco Alimentare per aiutare i poveri e ridurre gli sprechi

View this post on Instagram

In questi giorni difficili, non possiamo lasciare sole le persone che hanno bisogno di noi. È complicato perché dobbiamo fare di tutto per rispettare le norme igienico-sanitarie. Per questo, vi chiediamo una mano per raccogliere fondi e permettere ai nostri volontari di continuare ad operare. Grazie🧡 link in bio!