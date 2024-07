Benvenuto, Roma Creative Fest!

Tempo di lettura 2 minuti

L’associazione “Il valore del femminile” il 12 e 13 luglio organizza all’Ex Cartiera Latina sull’Appia Antica un festival dedicato a creatività, espressione personale e di gruppo. Previsti workshop e incontri.

La capitale è pronta ad accogliere il 12 e 13 luglio 2024 la prima edizione del Roma Creative Fest, manifestazione organizzata dall’associazione “Il valore del femminile” all’interno di un luogo storico della Città Eterna, l’Ex Cartiera Latina su via Appia Antica.

Durante il festival, promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, saranno affrontati temi legati alla creatività da diversi punti di vista, anche grazie al coinvolgimento delle arti figurative, della danza, del teatro, della parola.

Le persone che parteciperanno al Roma Creative Fest potranno interagire con artisti, performer, esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo, dell’arte, counselor e operatori olistici, perché, come dicono gli organizzatori, “la creatività fiorisce nella relazione, nello scambio e nella bellezza. L’intento che si pone l’evento è permettere a ogni singolo partecipante, se lo desidera, di mettersi in gioco e, comunque, di acquisire conoscenze e tecniche per la sua espressione creativa. Ognuno è portatore di qualità intrinseche preziose e, in questo festival, potrà scoprirle, sperimentarle e, perché no, ampliarle”.

Abitare a Roma, storica freepress romana, supporta il Roma Creative Fest come media partner insieme a Radio Centro Idea. Samarcanda Plus è mobility partner della manifestazione, fornisce il codice Creative24, valido dal’11 al 18 luglio per uno sconto di 5 euro sulla prima corsa richiesta direttamente in APP per accompagnare gli ospiti all’evento.

Scopri qui come acquistare i biglietti e il programma completo.

Articolo a cura di Graziano Rossi

