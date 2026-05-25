Anche quest’anno a Roma grande successo per la Notte dei Musei

Tempo di lettura 5 minuti

Roma lo scorso 23 maggio ha aperto i suoi musei fino a notte fonda, trasformando la città in un percorso diffuso tra arte, musica e meraviglia condivisa sotto le stelle.

Roma accesa fino a notte fonda

Roma ha brillato fino a notte fonda, trasformandosi in un unico, enorme organismo culturale in movimento. La Notte dei Musei 2026 ha acceso la città come un flusso continuo di luce, suoni e presenze: circa 80mila persone hanno attraversato musei, palazzi e spazi espositivi fino alle due di notte, rendendo la Capitale un palcoscenico diffuso, vivo e ininterrotto.

Un dato che racconta molto più di una semplice partecipazione: soprattutto i giovani, studenti, under 30 e famiglie hanno riempito la città con una voglia evidente di esperienza condivisa. Non più cultura come distanza o osservazione, ma come incontro diretto, movimento, socialità reale. Una notte in cui Roma non si è guardata, ma si è attraversata.

Con circa 70 spazi culturali aperti e oltre 150 eventi, la Capitale si è trasformata in una rete continua di possibilità: concerti, performance, visite guidate, installazioni e aperture straordinarie hanno costruito una mappa viva, senza pause.

Non è stata una semplice apertura notturna. È stata una trasformazione temporanea della città. Roma ha rallentato il suo ritmo quotidiano e ha lasciato emergere un’altra versione di sé: più fluida, più attraversabile, quasi sospesa.

Il momento simbolo: Ditonellapiaga all’Ara Pacis

Tra i momenti più riusciti e simbolici della Notte dei Musei 2026 a Roma c’è stato senza dubbio il live di Ditonellapiaga all’Museo dell’Ara Pacis. La cantautrice romana, ospite speciale della 16ª edizione della manifestazione, ha trasformato uno dei luoghi più evocativi della città in uno spazio intimo sospeso tra musica contemporanea e memoria storica.

L’esibizione, pensata in una formula essenziale voce e pianoforte, ha registrato il tutto esaurito nel giro di poco tempo. Soltanto 250 persone hanno potuto assistere al concerto all’interno del museo, contribuendo a creare un’atmosfera raccolta e quasi teatrale, lontana dal formato del grande evento pop.

Ditonellapiaga ha reinterpretato alcuni dei brani più noti del suo repertorio in chiave acustica, da Chimica a Spreco di potenziale, fino ai pezzi più recenti come Hollywood e Sì lo so. Secondo le cronache della serata, il pubblico ha seguito il concerto in un silenzio quasi irreale, culminato negli applausi finali dopo Che fastidio!, eseguita in una versione particolarmente intensa ed emotiva.

La performance si è inserita perfettamente nello spirito della Notte dei Musei, che anche quest’anno ha trasformato Roma in un grande percorso culturale diffuso tra arte, archeologia, musica e spettacolo. Più che un semplice concerto, quello all’Ara Pacis è sembrato un incontro tra epoche diverse: la voce fragile e contemporanea di Ditonellapiaga dentro uno dei simboli monumentali della Roma augustea.

Un contrasto capace di raccontare bene la direzione sempre più trasversale della manifestazione, dove i musei diventano luoghi vivi e aperti al linguaggio della cultura contemporanea. Una scelta decisamente riuscita.

Musei, archeologia e percorsi nella notte

Nei Musei Capitolini, il pubblico si muoveva tra le sale illuminate e la vista notturna su Piazza del Campidoglio con una calma quasi rituale. All’Museo dell’Ara Pacis, il marmo sembrava respirare sotto la luce della sera. Ai Mercati di Traiano, le visite guidate hanno condotto i visitatori dentro la stratificazione della Roma imperiale, tra passi ovattati e silenzi densi.

Alla Centrale Montemartini, il dialogo tra antico e industriale è diventato ancora più potente nella notte. A Villa Torlonia, invece, i percorsi tra la Casina delle Civette e il verde hanno assunto la forma di una passeggiata sospesa, lontana dal tempo urbano.

Grande attenzione anche per la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, dove le performance dal vivo hanno trasformato gli spazi museali in un’esperienza immersiva tra corpo, suono e arti visive. Le sale della Galleria si sono animate attraverso interventi performativi contemporanei che hanno dialogato direttamente con le opere e con il pubblico, creando uno dei momenti più suggestivi e sperimentali della serata.

Questo slideshow richiede JavaScript.

La città istituzionale che si apre

Anche il cuore della città istituzionale si è aperto in modo inaspettato: alla Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio ha accolto il pubblico tra storia repubblicana e musica dal vivo, con la Banda dell’Esercito e la My Venice Orchestra Ensemble femminile.

Alla Casa dell’Architettura, la notte ha avuto un ritmo completamente diverso: jazz, elettronica e performance hanno trasformato gli spazi in un laboratorio sonoro continuo. Alla Casa Museo Musumeci Greco, la scherma paralimpica ha portato energia, disciplina e spettacolo in un contesto museale fuori dagli schemi.

Arte contemporanea, gaming e nuove visioni

Anche il contemporaneo ha avuto un ruolo centrale. Al MACRO, le mostre dedicate a Hito Steyerl, Amelia Rosselli e al Premio Strega hanno dialogato con il pubblico in una dimensione quasi fluida tra arte e racconto.

Alla GAMM – Museo del Videogioco, la notte è diventata gioco puro: tornei, quiz e laboratori hanno trasformato il museo in uno spazio immersivo e partecipato. Al Museo Casa di Goethe, luce e pensiero si sono intrecciati in installazioni dedicate a Isaac Newton, Galileo Galilei e Johann Wolfgang von Goethe.

Al Palazzo Esposizioni Roma, aperto fino a tarda notte, si sono incontrati Mario Schifano, Marco Tirelli, la musica italiana degli anni Settanta e la forza visiva della World Press Photo Exhibition 2026, tra le più visitate della serata.

Università, spettacoli e una città più viva

Alla Sapienza Università di Roma, concerti, teatro, laboratori scientifici e attività sulla biodiversità hanno trasformato i musei universitari in spazi aperti, vivi e attraversati da pubblici diversi.

In tutta la città, ogni angolo ha contribuito alla stessa narrazione: musica nei cortili, danza contemporanea, talk scientifici, proiezioni e laboratori hanno intrecciato archeologia, contemporaneo, scienza e performance in un unico racconto diffuso. Anche luoghi istituzionali e militari, dal Senato della Repubblica a Palazzo Marina, si sono aperti eccezionalmente, mostrando una Roma meno rigida e più sorprendente.

Sui social, la notte ha continuato a vibrare: immagini, frammenti di concerti e dettagli di opere illuminate hanno esteso l’esperienza oltre lo spazio fisico, trasformandola in un racconto collettivo condiviso anche attraverso i canali social di Roma Capitale, Zètema Progetto Cultura e Turismo Roma.

Roma è una città da vivere, non solo da guardare

La Notte dei Musei 2026 conferma così una sensazione sempre più evidente: Roma non è una città da visitare soltanto. È una città che, quando si accende così, diventa un’esperienza da attraversare, vivere e condividere fino in fondo.

Articolo a cura di Elena Murgia

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…