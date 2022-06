Torna al cortile del Teatro Garbatella di Roma il Diffuse Sound

Passa per l’area esterna del teatro dello storico quartiere romano la nuova tappa del contenitore di eventi e concerti diffusi sul territorio nazionale.

Torna nuovamente a Roma dopo la tappa dello scorso 25 Maggio il Diffuse Sound, la raccolta di eventi diffusi su tutto il territorio nazionale organizzata da Do It Yourself.

Anche questa volta come nel precedente appuntamento nella capitale ad ospitare la serata sarà il Teatro Garbatella che per l’occasione, con il favore di un’estate ormai entrata totalmente nel vivo, dedicherà la propria area esterna per ospitare l’evento.

Una lunga serata che vedrà succedersi band ed artisti italiani ed internazionali, selezionati dagli showcase in cui si sono esibiti in giro per il mondo (EUROSONIC, SXSW).

Si inizia alle 19 con la girl band lituana delle Shishi, che con il loro surf rock promettono di far viaggiare fino alle loro coste baltiche. Alle 20.30 si ritorna in Italia con gli A/LPACA, band psych-rock di Mantova che ha debuttato con l’album “Make it better” lo scorso 19 Marzo 2021 per We Were Never Being Boring/Sulatron/Sour Grapes.

A chiudere la serata ci penserà VERA DI LECCE. Cantante, producer e performer pugliese, ha arricchito il pop sperimentale con pedali multieffetto e synths vocali, chitarre elettriche sempre più devote all’e-bow e danze marziali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...