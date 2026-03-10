Il fascismo a stelle e strisce non l’ha inventato Trump

Tempo di lettura 3 minuti

In “Prequel. Quando l’America rischiò di diventare fascista” la giornalista Rachel Maddow ripercorre un pezzo di storia degli Stati Uniti rivelando quanto fosse diffusa nel paese l’adesione agli ideali nazisti.

In “Prequel. Quando l’America rischiò di diventare fascista” (Neri Pozza, 2024), Rachel Maddow, giornalista di lungo corso, ripercorre la storia degli Stati Uniti fornendo una chiave di lettura diversa rispetto all’attuale situazione del Paese. L’attenzione dell’autrice si concentra in particolare sugli anni immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale, quando alcuni gruppi di fascisti locali tentarono di instaurare un Reich oltreoceano. Intende così dimostrare quanto l’autoritarismo sia radicato nel DNA degli Stati Uniti, una mutazione genetica non recente che, in presenza di circostanze favorevoli, si manifesta con violenza.

Prequel, nato come podcast, si concentra sul malcontento di alcuni gruppi di persone che lavorarono, con determinazione sebbene senza successo, per soffocare nel sangue l’esperimento democratico e liberale statunitense.

Negli anni Trenta, organizzazioni paramilitari conosciute come Silver Legion, Christian Front e American White Guard pianificarono atti di terrorismo interno, con l’obiettivo di seminare il caos e offrire così un pretesto ai fascisti per prendere il potere. Feticisti Nazi partirono alla ricerca di un Hitler nordamericano. Altri gruppi protofascisti promettevano apertamente un genocidio: “Ci saranno più cadaveri di Ebrei nelle fogne Americane” diceva il fondatore dell’American White Guard, Henry Allen, “di quanti ne siano stati trovati nei più ambiziosi campi di sterminio europei”.

Erano fanatici, però, come dimostra Maddow, potevano contare su amici potenti. Alla fine degli anni Trenta centinaia di poliziotti della città di New York si erano uniti al Christian Front mentre la Guardia Nazionale forniva loro armi. Nel Congresso gli isolazionisti recitavano discorsi scritti a Berlino dal Ministero degli Esteri tedesco, oltraggiando Franklin D. Roosevelt e insistendo affinché gli Stati Uniti non intervenissero nel conflitto.

Un senatore del Minnesota, Ernest Lundeesn, si faceva scrivere i discorsi da un agente nazista. Un altro, Burton Wheeler, senatore del Montana, prestò a gruppi finanziati dalla Germania la propria affrancatura – un fac-simile di firma in capo ai membri del Congresso che consentiva loro di spedire posta senza sostenerne i costi. Non fu un caso isolato, spiega Maddow. Come un procuratore federale ha in seguito rivelato, almeno due dozzine di membri del congresso prestarono le proprie affrancature alla causa tedesca. In questo modo, oltre tre milioni di articoli di propaganda nazista arrivarono nelle case, nei negozi, nelle scuole degli Stati Uniti. Se nel 1933 Hitler aveva dichiarato che la strategia era “distruggere il nemico dall’interno”, negli U.S.A. poté contare su un grande aiuto.

Prequel è una preziosa finestra sulla mentalità autoritaria e sul modo in cui uomini che si autodefiniscono patrioti si rivoltano contro la democrazia. Non possono non sorprendere i numerosi parallelismi con quanto caratterizza il presente degli Stati Uniti: il desiderio di restaurare un passato monoculturale che non è mai esistito, il mito della vittimizzazione dei cristiani bianchi, la glorificazione della violenza, l’ammirazione per certi personaggi carismatici.

La dittatura è l’espressione più potente dell’idea secondo la quale, citando Orwell, alcuni sono “più uguali di altri”. Come commentato da El Cultural, questo è tanto vero, come lo è che la disuguaglianza negli Stati Uniti si è manifestata e continua a manifestarsi attraverso l’uso di tattiche da stato di polizia, la ricerca di capri espiatori, l’odio razziale, attraverso la repressione del diritto di voto e le menzogne ufficiali. In altre parole, assomiglia molto all’autoritarismo nella sua forma non edulcorata. Il fatto che il regime nazista avesse assunto come modello di riferimento le leggi di Jim Crow (che legalizzarono la segregazione razziale negli Stati Uniti alla fine del diciannovesimo secolo) non fu una coincidenza.

Prequel. Quando l’America rischiò di diventare fascista

Rachel Maddow

Neri Pozza, 2024

pp. 443, 24 euro

Traduzione di Valentina Cicinelli via elespanol.com/el-cultural

