Torna 100x100Gaza a sostegno del popolo palestinese

Il nostro giornale sostiene la 2ª edizione dell’iniziativa organizzata da ACS – Associazione di Cooperazione e Solidarietà, ARCI e Gaza Freestyle dopo il grande successo del 2025.

Dopo l’exploit della prima edizione, ad aprile 2025, il prossimo fine settimana torna 100x100gaza, iniziativa promossa da ACS – Associazione di Cooperazione e Solidarietà, ARCI e Gaza Freestyle a sostegno del popolo palestinese che l’anno scorso ha raccolto ben 130mila euro in appena 100 ore, una cifra che, come spiegato con la massima trasparenza dagli organizzatori, è stata interamente destinata ai progetti di emergenza nella Striscia di Gaza promossi da ACS Ong e dalle campagne SOS Gaza, Emergenza Gaza, GazaWeb e Women With Gaza.

Sulle pagine social delle associazioni che organizzano 100x100gaza il programma ufficiale delle iniziative, a cominciare dagli eventi della Villetta Social Lab del quartiere della Garbatella a Roma, dove ha sede la nostra redazione:

