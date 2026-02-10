 

n° 756 | FEBBRAIO 2026

Torna 100x100Gaza a sostegno del popolo palestinese

di · 10 Febbraio 2026

Tempo di lettura < 1 minuto
Il nostro giornale sostiene la 2ª edizione dell’iniziativa organizzata da ACS – Associazione di Cooperazione e Solidarietà, ARCI e Gaza Freestyle dopo il grande successo del 2025.

Dopo l’exploit della prima edizione, ad aprile 2025, il prossimo fine settimana torna 100x100gaza, iniziativa promossa da ACS – Associazione di Cooperazione e Solidarietà, ARCI e Gaza Freestyle a sostegno del popolo palestinese che l’anno scorso ha raccolto ben 130mila euro in appena 100 ore, una cifra che, come spiegato con la massima trasparenza dagli organizzatori, è stata interamente destinata ai progetti di emergenza nella Striscia di Gaza promossi da ACS Ong e dalle campagne SOS Gaza, Emergenza Gaza, GazaWeb e Women With Gaza.

Sulle pagine social delle associazioni che organizzano 100x100gaza il programma ufficiale delle iniziative, a cominciare dagli eventi della Villetta Social Lab del quartiere della Garbatella a Roma, dove ha sede la nostra redazione:

Tag:

Potrebbero interessarti anche...

Rispondi

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, scrivi a ghigliottina.it@gmail.com. Cookie Law

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, scrivi a ghigliottina.it@gmail.com.

Chiudi