Giovanni Truppi è tornato live al Monk con una doppia data per celebrare i 10 anni dall’uscita di “Il mondo è come te lo metti in testa“, secondo e celebre album della sua carriera.

Giovanni Truppi con il breve tour “Il mondo è come te lo metti in testa” dal 2 al 16 dicembre in diverse location di’Italia, torna ad incantare e cantare con il suo sempre fedele pubblico, accompagnato anche con una prima stampa in vinile di questo album. Un monk stracolmo e sold-out per 2 date consecutive accoglie in apertura Giulia Covitto, in arte Julia in the Jungle, che scalda il pubblico raccontandosi attraverso le sue canzoni.

Ad accompagnare sul palco Truppi oltre ai suoi fedelissimi strumenti (chitarra e piano) c’è Marco Buccelli alla batteria, con il quale ha co-scritto e registrato interamente dal vivo l’album, per poter rievocare a tutto tondo l’esperienza già condivisa nel 2013 con il suo pubblico.

Lasciamo raccontare la seconda serata di Roma dagli scatti a cura di Simone Asciutti.

Giovanni Truppi

Jiulia in the Jungle

Simone Asciutti

