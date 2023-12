Marco Castello riscalda e riempie il Monk di Roma.

Tempo di lettura 2 minuti

Il cantautore siculo, classe 1993, presenta il suo secondo album al pubblico romano.

Dopo i tutto esaurito di Milano e Bologna, Marco Castello conquista il Monk di Roma.

Terzo sold-out di questo tour con cui il cantautore siciliano sta presentando il suo nuovo album “Pezzi della sera” completamente autoprodotto e pubblicato con la sua nuova etichetta “Megghiu Suli“.

In apertura il duo chitarra/voce e batteria composto da RBSN e Federico Romeo.

Voce molto particolare quella di RBSN e si sente che c’è un gusto raffinato dietro l’idea di canzone proposta ma personalmente sono rimasto impressionato dalla bravura e dai virtuosismi di Federico Romeo alla batteria, incredibile.

Partiamo dalla line-up sul palco 2 sax, tastiere e synth, basso, batteria, chitarra elettrica e Marco che canta e suona la chitarra acustica.

Questo per farvi capire quanto il suono generale risulti pieno e studiato, pensato per portare le canzoni nel miglior modo possibile.

Anche se l’artista è stato messo in difficoltà dalla tosse a supportarlo non c’era solo la band ma un pubblico numeroso che ha cantato tutte le canzoni e non è un modo di dire.

Il cazzeggio sul palco tra un brano e l’altro, l’interazione col pubblico, il risultato finale del tutto è uno dei migliori live a cui ho partecipato di recente.

Marco Castello conquista anche il buttafuori del locale con cui mi trovo a parlare e che inizia a chiedermi info sul cantante per poterlo seguire su Spotify, lui che di live ne avrà sentiti a bizzeffe è rimasto piacevolmente colpito da questo cantautore siculo che non conosceva.

Chiudo con un semplice appello personale che faccio a Nikki e a Nicola Savino di Radio Deejay, non avete scuse, Marco ha tutte le carte in regola e merita di essere passato in radio.

Scaletta:

Porci

Beddu

Polifemo

Dracme

Pipì

Narrazione

Villaggio

Cicciona

Dopamina

Sul Serio

Marchesa

Palle

L’ultima luna (cover Lucio Dalla)

Amara

Empireo

Copricolori

Melo

Luca

Torpi

Testo di Dario Patti

Foto concesse da Giulio Paravani

