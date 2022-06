A Roma ecco l’EireneFest – Festival del libro per la pace e la nonviolenza

Nello storico quartiere di San Lorenzo da oggi al 5 giugno oltre 100 eventi in programma tra presentazioni di libri, conferenze, workshop, musica, performance teatrali e mostre fotografiche, con il coinvolgimento di 70 tra associazioni e realtà editoriali.

Una boccata d’aria fresca, anzi, quattro giorni d’aria fresca in un mondo sempre più agitato da conflitti di ogni genere. Fino a domenica 5 giugno Roma ospita la prima edizione dell’EireneFest – Festival del libro per la pace e la nonviolenza, manifestazione nata pensando proprio a Eirene, dea greca della pace, e con l’obiettivo di alimentare l’interscambio tra chi ogni giorno lavora per la pace e la comunità, per il presente e per il futuro.

Ecco cosa ha detto a Ghigliottina.info Olivier Turquet, co-ideatore di Eirenefest: “Eirenefest è un’idea che diventa realtà: uno spazio di condivisione, dialogo e unità, per dare voce alle forze di pace e di nonviolenza, che oggi più che mai hanno bisogno di farsi sentire. Un florilegio di temi, messaggi, proposte e persone. Tantissime le realtà editoriali e associative provenienti da mondi diversi – culturali, spirituali, sociali – che si ritroveranno tutte insieme per lanciare un unico grande messaggio: vogliamo la pace. Eirenefest è stato possibile grazie all’idea dei promotori ma soprattutto al grande lavoro di più di 100 volontari e quasi 300 partecipanti diretti“.

