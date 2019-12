Andrea Laszlo De Simone e il suo nuovo splendido lavoro “Immensità”

All’Angelo Mai di Roma prima tappa del mini tour di presentazione di Immensità, il nuovo Ep di Andrea Laszlo De Simone

Dopo la tappa romana in quel di Na Cosetta Estiva, Andrea Laszlo De Simone è tornato nella capitale per presentare al pubblico il suo ultimo splendido lavoro, l’Ep Immensità, uscito lo scorso 8 Novembre per 42 Records.

Questa volta cambia la forma, il numero di componenti sul palco, si aggiungono archi e fiati, la band si veste tutto punto in giacca e camicia, ma non cambia la sostanza, si crea sempre un’atmosfera magica e lo scenario offerto dall’Angelo Mai ha influito nel regalare al pubblico un concerto estremamente intimo.

Il tour è poi passato dal Cap10100 di Torino il 22 novembre, poi dal CSO Pedro di Padova il 29 novembre e ha chiuso al Serraglio di Milano il 30 novembre.

A raccontarci la serata romana la gallery a cura di Francesca Romana Abbonato.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Mi piace: Mi piace Caricamento...