Greenpeace e ReCommon fanno causa a ENI: “Peggiora la crisi climatica e viola i diritti umani”

Greenpeace e ReCommon vogliono portare in tribunale ENI, Cassa Depositi e Prestiti e Ministero dell’Economia. Sarebbe la prima volta in Italia.

Sono le 10.40 di martedì 9 maggio 2023 quando Greenpeace Italia, ReCommon e dodici tra cittadine e cittadini italiani annunciano, nella sede dell’Associazione della Stampa Estera di Roma, il lancio di un’azione legale nei confronti di ENI, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti, la prima del genere in Italia che si inserisce, a livello globale, tra le “climate litigations“, vale a dire azioni di contenzioso climatico che nel mondo, negli ultimi 8 anni, sono arrivate a oltre 2mila cause.

In conferenza stampa Simona Abbate, Campaigner clima e energia di Greenpeace Italia, e Antonio Tricarico, Campaigner finanza pubblica e multinazionali di ReCommon, spiegano in modo chiaro e netto perché ENI dovrebbe pagare per i danni causati in questi decenni ad ambiente, animali e persone, ancora di più negli ultimi anni: le due organizzazioni, i loro legali e i cittadini coinvolti valutano infatti per la società del “cane a sei zampe” una strategia di decarbonizzazione che in modo palese viola gli impegni presi in sede internazionale dal governo italiano e dalla stessa società.

Non solo: ENI, spiegano ancora Abbate e Tricarico, in modo inaccettabile continua a investire nell’espansione del suo business fossile a fronte di extra profitti record realizzati lo scorso anno, investimenti che danneggiano il clima e le comunità che subiscono l’impatto del riscaldamento globale. Anche il governo, sottolineano Greenpeace e ReCommon, si fa anche complice di questa strada senza ritorno con la conferma di Claudio Descalzi al vertice di ENI da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Greenpeace, ReCommon e i cittadini che vogliono portare in tribunale ENI, con la campagna #LaGiustaCausa, chiedono inoltre che la società del “cane a sei zampe” venga obbligata a modificare la strategia industriale così da ridurre le emissioni derivanti dalle sue attività di almeno il 45% entro il 2030, anche per mantenere l’aumento medio della temperatura globale entro 1,5° come indicato dall’Accordo di Parigi sul clima. Viene infine chiesta la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze, azionista influente di ENI, ad adottare una politica climatica che guidi la sua partecipazione nella società in linea con l’Accordo di Parigi.

