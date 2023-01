I Sanlevigo feat. Le Cose Importanti e la loro “Effimere Conquiste”

Tempo di lettura 2 minuti

I Sanlevigo e Le Cose Importanti hanno presentato il singolo “Effimere Conquiste” nel corso di un secret show a Radio Rock lo scorso 14 gennaio.

Siamo stati invitati al secret show organizzato nella sede di Radio Rock a Roma per la presentazione del nuovo singolo dei Sanlevigo feat. Le Cose Importanti. In realtà è stato un vero e proprio doppio live che ha visto prima l’esibizione de Le Cose Importanti poi dei Sanlevigo e a chiudere le due band si sono unite per suonare il brano rilasciato lo scorso venerdì 13 Gennaio. Come ormai il grande colosso Spotify ci ha abituati, ogni venerdì escono album e singoli che tentano di entrare nelle varie playlist e il brano Effimere Conquiste potrebbe prendersi tranquillamente lo spazio in una delle playlist ufficiali della nuova musica italiana.

Un pezzo dritto, che scorre piacevolmente, molto melodico ed arrangiato molto bene che segue i classici stilemi di una canzone dai tratti pop. Una partenza morbida che acquisisce più corposità durante il ritornello, dopo la seconda strofa uno special con tanto di break per poi riprendere il ritornello scritto in modo semplice e che ti rimane in testa.

Giusta, secondo me, anche l’attenzione e l’organizzazione di un qualcosa per promuovere il singolo ed i progetti musicali in generale, l’appunto magari potrebbe essere quello di fare queste iniziative, che coinvolgono gli “addetti ai lavori” o comunque chi, più banalmente, parla di musica di progettarli pre release, che si tratti di album o di un singoli.

Ben venga ogni collaborazione tra artisti che si trovano nella stessa scena musicale e soprattutto nella stessa città, con la speranza che questo contaminarsi e spinta reciproca possa portare Roma nuovamente tra le città più interessanti del panorama musicale italiano.

Articolo a cura di Dario Patti

Mi piace: Mi piace Caricamento...