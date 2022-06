“Un giorno all’alba”: i Sanlevigo presentano il loro primo album a Roma

Agli sgoccioli della stagione dei club, i Sanlevigo lo scorso 4 giugno hanno presentato al Largo Venue il loro album di esordio.

“Un giorno all’alba“, questo è il nome del disco di esordio dei Sanlevigo, alternative rock band nata nel 2017 a Roma. Uscito lo scorso dicembre, la band ha deciso di chiudere nella capitale il tour di promozione del nuovo disco sul palco di casa del Largo Venue.

I Sanlevigo vevano già solcato il palco di via Biordo Michelotti 2 lo scorso aprile, in veste però di band di supporto per la data dei Cara Calma. Questa volta, però la scena era la loro ed è così che in una atmosfera caratterizzata e rinforzata da parenti e amici oltre al pubblico più affezionato, la band ha portato, in quasi 2 ore di concerto, tutta la propria produzione, partendo da Doppelgänger, brano eponimo del primo EP, fino a tutto “Un giorno all’alba“.

Sonorità alternative rock che hanno scaldato la sala e il pubblico e che raccogliamo nella gallery a cura di Marta Bandino

