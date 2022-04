The First Take, la risposta giapponese ai format musicali su YouTube

Arriva dai social orientali il canale che sfida gli artisti in una esibizione senza tagli o montaggi.

Ormai siamo abituati a vedere format musicali su YouTube. Avete presente i vari Colors, Tiny Desk, Sofar Sound, etc.?

Ecco, The First Take è l’asian level dei format musicali su YouTube.

Il primo video è stato caricato nel 2019 e da quel momento è stato un continuo crescere fino ad esplodere col quinto video dove LiSA canta Gurenge, canzone scelta per diventare la sigla del famoso anime Demon Slayer.

Considerate che il video di LiSA al The First Take ha più visualizzazioni della sua controparte originale sul canale della cantante, ad oggi 121 milioni contro 90 milioni di visualizzazioni.

La descrizione presente sul canale è molto chiara:

Un microfono e uno studio bianco

1 regola

Hai solo 1 take

Fai quello che vuoi.

Difatti è proprio questo, un “buona la prima” di altissimo livello qualitativo e tecnico.

Quel “buona la prima” però è il bello del format perché riesci a vedere la palese ansia degli artisti che sanno di non dover sbagliare perché non potranno registrare nuovamente in caso di errore, che alla fine è proprio quello che succede nei live.

L’attenzione al prodotto è massima e infatti i video vengono caricati in 4K, sottotitolati in inglese e sul palco non è raro vedere microfoni top di gamma tipo il SONY C-800G che costano singolarmente quasi 10mila euro.

Vi consiglio vivamente di dargli un’occhiata.

ONE TAKE ONLY, ONE LIFE ONLY.

Dario Patti Immagine di copertina via elmundodeshiro.home.blog

