In Yemen almeno 10mila bambini uccisi o mutilati dall’inizio della guerra

Quella dello Yemen non è solo una catastrofe umanitaria. La guerra che da ormai 6 anni sta annientando il Paese nel sud-ovest della penisola arabica è il risultato di un conflitto nel quale la vita di milioni di persone non vale nulla nella lotta tra il movimento ribelle musulmano sciita degli Houthi e la coalizione (perlopiù sunnita) guidata dall’Arabia Saudita insieme ad altri 8 Paesi e sostenuta dalla comunità internazionale.

E come sempre accade, sono i minori, i bambini, le persone che subiscono in modo tragico la guerra. I numeri recentemente pubblicati da UNICEF sul conflitto yemenita sono terribili:

Yemen is one of the toughest places to be a teacher in the world.

Help support them as they support children's education through conflict and the COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/TLWmYl4R58

— UNICEF (@UNICEF) November 11, 2021