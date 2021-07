Cile, Elisa Loncón del popolo Mapuche presiederà l’Assemblea Costituente

Con 96 voti a favore su 155 a disposizione, Elisa Loncón, 58 anni, è stata eletta Presidentessa dell’Assemblea costituente cilena, per rimpiazzare, dopo oltre 40 anni, la Carta costituzionale nata sotto la dittatura di Augusto Pinochet. La votazione ha un particolare significato, perché l’insegnante universitaria appartiene al popolo Mapuche, che da anni si batte per rivendicare il diritto di vivere secondo usi e costumi nel proprio territorio (originario del Cile centrale e meridionale e del sud dell’Argentina), come scrivemmo sul nostro giornale online nel 2017.

We applaud the selection of @ElisaLoncon , renowned Mapuche leader and linguist, and @Jaime_Bassa from PI member @la_convergencia to lead the Constitutional Convention and the refounding of a plurinational Chile. https://t.co/jKrPrFZqqW

“Ringrazio del sostegno le diverse coalizioni, che hanno affidato la loro fiducia e i loro sogni nelle mani della nazione Mapuche, che hanno eletto una persona Mapuche, una donna, per cambiare la storia di questo Paese“, ha dichiarato Elisa Loncón commentando la notizia della sua elezione.

La nuova Costituzione farà cadere anche un tabù incredibile: il Cile è infatti l’unica Nazione dell’America Latina a non riconoscere nella carta costituzionale i popoli indigeni, come ben spiegato dall’IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs), organizzazione per i diritti umani che opera per promuovere, proteggere e difendere i diritti delle etnie locali.

Today, @ElisaLoncon , indigenous Mapuche academic, teacher and activist, was elected as President of the Constitutional Convention of Chile.

May her wisdom and that of all indigenous peoples guide us in this historic task to write a new Magna Carta for a more just Chile. pic.twitter.com/XIro6hq7ui

