Rino Gaetano Day: l’edizione 2020 è online

Il COVID-19 non ferma il Rino Gaetano Day. Avrà luogo domani 2 giugno live sulla pagina Facebook della Rino Gaetano Band

Il 2 giugno per gli appassionati di musica non sarà mai un giorno come gli altri. Perché, in quella data, è morto a Roma, Rino Gaetano. Da nove anni, a rendere omaggio all’artista ci pensa l’Associazione Rino Gaetano Onlus. Avrebbero voluto organizzare una grande festa come di consueto nella splendida cornice di Piazza Sempione, luogo simbolo per il cantautore, crotonese di nascita ma romano d’adozione ma, per tener fede al Decreto Legge, n.33 del 16 maggio 2020, ha dato appuntamento agli appassionati di questo artista al 2021.

Non saranno lasciati soli gli amanti di Rino, perché sulla pagina ufficiale Facebook Rino Gaetano Band, verranno pubblicati per 24 ore contenuti speciali, tributi, filmati di repertorio delle passate edizioni del Rino Gaetano Day.

L’evento, sarà organizzato dalla famiglia Gaetano e vedrà coinvolti: l’attrice Gaia Messerklinger e la voce dei Têtes de bois Andrea Satta.

Ad affiancare gli organizzatori ci sarà anche la Croce Rossa Italiana, alla quale sono destinate le donazioni realizzate con #italianallstars4life, un progetto che ha coinvolto oltre 50 artisti italiani, tra cui il nipote di Rino, Alessandro Gaetano e che ha visto una realizzazione corale del brano più celebre e significativo di questo artista “Il Cielo è sempre più blu”. Un segnale di speranza in questo periodo di crisi.

La Rino Gaetano Band è una cover band nata nel 1999 per volere della sorella, Anna Gaetano. Girando per l’Italia questo gruppo ha contribuito in maniera importante a tenere viva la memoria di questo cantautore, permettendo, a chi lo conosceva di continuare a godere della musicalità e dei testi di questo artista, dando altresì la possibilità a chi non lo conosceva di entrare in contatto col suo mondo fatto di testi ironici, pieni di ideali, atti a scuotere le coscienze.

Il Coronavirus, ha fermato la passione della gente che, non potrà riversarsi nelle piazze, più nello specifico nella piazza “simbolo” di Rino Gaetano, ma potrà farlo in quel luogo virtuale che è il web grazie al quale potrà godere di un’intera giornata in compagnia di questo grande artista, giunto troppo presto tra gli angeli.

Andrea Pulcini

