Lanciata la 1ª edizione di “Semi di Reti: incontri tra Cultura, Diritti, Ambiente”

Dal 9 all’11 maggio 2025 a Villetta Social LAB, nel cuore del quartiere Garbatella di Roma, un nuovo festival con presentazioni di libri, dibattiti e laboratori per bambini.

Un aggregato di incontri e dibattiti volto a stimolare la circolazione delle idee su temi fondamentali a partire da punti di vista spesso inascoltati. Nasce così la 1ª edizione di “Semi di reti: incontri tra Cultura, Diritti, Ambiente”, realizzata in collaborazione tra “la libraia felice” Monica Maggi, presidente dell’associazione culturale Libra, e dalla testata giornalistica online Ghigliottina.info, con il patrocinio del Municipio VIII di Roma Capitale. La manifestazione sarà ospitata a Roma nel quartiere Garbatella da Villetta Social LAB (via degli Armatori, 3), dal 9 all’11 maggio 2025.

Un incontro inaugurale nella serata di venerdì 9 maggio darà il via all’evento, seguito da musica e aperitivo. Il cuore del festival avrà luogo nei giorni di sabato 10 maggio e domenica 11 maggio.

Sono previsti in totale 12 incontri: 6 presentazioni di libri e 6 dibattiti, con oltre 30 ospiti, attorno ai temi della manifestazione. È prevista una pausa pranzo fra gli incontri della mattina e quelli del pomeriggio. Villetta Social LAB aprirà anche il BAR – Baristi Autistici Rivoluzionari, e la sua osteria.

Nel corso di “Semi di Reti” saranno presenti in loco gli stand delle realtà organizzatrici e delle case editrici indipendenti partecipanti: effequ, Ensemble, Le Commari, Le Plurali, Readerforblind, Round Robin.

Il programma

(in aggiornamento)

Venerdì 9 maggio

– Ore 18 > apertura festival con saluti istituzionali / organizzatori / case editrici aderenti

Sabato 10 maggio

– ore 10 > incontro a tema Cultura sul progetto “R-esistenze”, con Le Commari e Le Plurali, e sul festival “Staffette”, con effequ, modera Ghigliottina.info

– ore 11 > presentazione libro Round Robin: Maremma Perestrojca di Cecilia Tosi, titolo attualmente selezionato per il premio Strega 2025, presente l’autrice

– ore 12 > incontro su Sport e Inclusione: partecipano All Reds Rugby, RoMan Volley (in attesa di conferma) e altre realtà romane, modera Gianclaudio Romeo

– pausa ore 13-16 (apertura BAR/osteria)

– ore 16 > incontro su Ambiente ed Educazione: partecipano Letizia Palmisano, giornalista ambientale, e Legambiente Garbatella, modera Iris Andreoni (Ghigliottina.info), a seguire laboratorio per bambini con Letizia Palmisano

– ore 17 > presentazione libro effequ: Rompere il gioco di Fabrizio Acanfora, presente l’autore, modera Giada Giancaspro (Ghigliottina.info)

– ore 18 > presentazione libro Readerforblind: Cristo fra i muratori di Pietro Di Donato, partecipano Sandro Bonvissuto, autore Einaudi che ha firmato la prefazione, e Valerio Valentini, direttore editoriale di Readerfoblind



Domenica 11 maggio

– ore 10 > presentazione libro Le Plurali: Musicarpia. Guida femminista per una musica sovversiva e collettiva di Federica Pezzoni, presente l’autrice, modera Valentina Cicinelli (Ghigliottina.info)

– ore 11 > incontro sulla Salute mentale: invitati Alessandro Corazzi, vicepresidente del Teatro Patologico e l’attore e regista Mimmo Mancini, autore del cortometraggio U Su’, modera Sara Concato

– ore 12 > laboratorio per bambini con Sarah Laudoni (Libreria per bambini – L’Arco letterario) e Legambiente Garbatella

– pausa 13-15 (apertura BAR/osteria)

– ore 15 > presentazione libro Le Commari: Roma coloniale di Silvano Falocco e Carlo Boumis, presenti gli autori, modera Marco Gisotti, giornalista e saggista

– ore 16 > incontro su Emarginazione, Immigrazione e Povertà: partecipano Francesca Cicculli, giornalista, Laura Ghiandoni, giornalista e presidente dell’associazione Connect, invitata l’associazione Antigone, modera Graziano Rossi (Ghigliottina.info / associazione antimafia daSud)

– ore 17 > incontro su Lavoro, Gender gap e Discriminazioni: partecipano le giornaliste Donata Columbro e Federica D’Alessio, invitata OpenPolis, modera Damiano Sabuzi Giuliani (Ghigliottina.info)

– ore 18 > presentazione libro Ensemble: Amuleti di Lorenzo Pataro, modera Monica Maggi (Libra Associazione Culturale)

– ore 19 > Onda Poetica, saluti finali



GHIGLIOTTINA | UN NUOVO TAGLIO ALL’INFORMAZIONE

Ghigliottina è una testata giornalistica online nata a Roma nel 2007, un prodotto editoriale indipendente incentrato sull’attualità nazionale e internazionale. Ghigliottina pone la sua attenzione su cultura, ambiente, società, politica, esteri, sport, in maniera critica e costruttiva, analizzando i fatti senza dimenticare il commento. Spesso dà spazio a notizie ed eventi lasciati in secondo piano dai media generalisti. Ghigliottina è una testata che si rivolge a chiunque, in modo diretto e trasparente, con l’obiettivo prioritario di fare un’informazione quanto più completa possibile. L’intento è di fornire elementi di riflessione per alimentare idee e pensieri utili alla crescita di una coscienza civile moderna.

MONICA MAGGI, presidente LIBRA ASSOCIAZIONE CULTURALE

Giornalista, scrittrice e docente universitaria all’Università Roma Tre (Scienze Politiche) dal 2003 al 2010 con un laboratorio di giornalismo e scrittura del corso di Sociologia della Comunicazione. Ha rappresentato in Italia la scrittrice siriana Maram Al Massri.

Dal 2013 si occupa del progetto “Pagine Viaggianti”, recupero e ridistribuzione di libri abbandonati, progetto approvato in Campidoglio e inserito nel regolamento dei 72 mercati comunali. Da aprile 2022 a febbraio 2023 è stata Responsabile eventi presso la Biblioteca Comunale di Sacrofano (Roma).

Cofondatrice dell’Associazione Donne di Carta, a marzo 2010 crea la libreria caffè letterario Libra a Morlupo (Roma), che successivamente trasforma in Associazione culturale Libra, dedicata a reading poetici, presentazioni di libri, mostre, rassegne cinematografiche, concerti, laboratori, con uno sguardo particolare alla intercultura tra popoli e Paesi.

Come giornalista ha collaborato con Il Messaggero, Vitality, Happy Web, Capital, Linus, Donna Moderna, Digital Life. Ha lavorato con TeleMontecarlo in “Gente sull’orlo di una crisi di nervi”, per Italia 1 nelle due edizioni di “Cronache Marziane”. Per Radio Capital ha scritto e condotto “Capital Hot Line”. Ha tenuto rubriche di attualità su Grazia, Linus, Per Per Me, Bella, Di Tutto, Geo, l’Espresso.

Sua la cura dell’antologia poetica di versi femminili Ti bacio in bocca (2004). Nel 2003 esce La mia pelle è un cifrario, poesie per la Lietocolle di Como (nove edizioni). Nel 2006 il libro è stato rappresentato dall’Accademia del Dubbio al Teatro dell’Orologio (Roma, 9-11 giugno) nel lavoro Soffiando via i capelli dalle labbra, riscuotendo il tutto esaurito. Nel 2007 ha pubblicato Calco. Nel 2013 ha pubblicato Sedici(No)di poesia, con la poetessa siriana Maram Al Massri. Nel 2014 esce Infedele all’idea di me, poesie per Fusibilia Libri.

