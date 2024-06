Tempo di lettura 4 minuti

Anche quest’anno torna l’atteso appuntamento serale nei musei della Capitale in occasione della Notte Europea dei Musei.

Per la 14ª edizione de “La Notte dei Musei” le aperture straordinarie serali dei musei saranno arricchite da eventi e iniziative organizzati in collaborazione con enti e associazioni, per far conoscere le attività degli Istituti e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale nell’atmosfera suggestiva dei luoghi della cultura della capitale.

Un appuntamento da non perdere a Roma

Sabato 18 maggio, dalle 20 alle 2 della notte, i visitatori potranno andare alla scoperta dei Musei della Capitale.

L’ingresso ai musei avrà un biglietto di ingresso a un costo simbolico di un euro. Per i possessori di MIC Card, la carta che permette di entrare gratuitamente per 12 mesi nel Sistema Musei di Roma Capitale e offre la riduzione alle mostre, i musei civici del circuito Musei in comune avranno accesso gratuito.

La conferenza stampa

Durante la conferenza stampa di apertura dell’evento del 16 maggio al Museo dell’Ara Pacis l’assessore alla cultura di Roma Miguel Gotor, Federica Pirani, Direttrice della Direzione Patrimonio artistico delle ville storiche della Sovrintendenza Capitolina, e Ilaria Miarelli Mariani, Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, hanno ribadito l’importanza del lavoro fatto in questi quattordici anni dalla nascita del format “La Notte dei Musei” per rendere i luoghi della cultura della capitale degli spazi sempre più accessibili e apprezzati dalla comunità. I musei sono ora più alla portata dei cittadini che scoprono una nuova dimensione di vivere l’arte e la cultura e si avvicinano al mondo dei Musei visti non più come luoghi noiosi e statici.

L’ospite dell’anno

Ogni anno un artista d’eccezione anima La Notte dei Musei portando la sua musica e la sua performance in uno dei musei romani. Quest’anno sarà Alessandra Amoroso a animare la serata con la sue esibizione che si svolgerà dalle 20.15 al Parco Archeologico del Celio. La cantante proporrà un repertorio dei suoi brani più famosi in versione acustica accompagnata dal Maestro Francesco Maria Mancarella, al piano, e dal Maestro Davide Aru, alla chitarra.

Un coreografo di fama internazionale

Una presenza importante in questa edizione è rappresentata sicuramente dal coreografo Jacopo Godani che su musiche di Ulrich Mueller eseguite dal vivo da Sergey Sadovoy, dalle 22 alla mezzanotte animeranno le antiche architetture romane dei Mercati di Traiano.

Spettacoli e performance

Tutti gli eventi che saranno accessibili fino all’esaurimento dei posti disponibili si svolgeranno durante la serata con orari differenti consultabili sul sito web.

Oltre ai musei da visitare anche una lunga serie di spettacoli teatrali, performance e molti concerti di genere differente: dall’R&B al jazz, dalla musica etnica e tradizionale all’immancabile musica classica.

Tra i vari spettacoli di spicco ai Musei Capitolini si esibirà l’Ensemble Vocale Alcanto e la Piccola Orchestra Marmediterra per una notte all’insegna della grande musica. Nel Museo Centrale Montemartini invece, sullo sfondo della particolare archeologia industriale due performance artistiche animeranno la serata. Nella sala macchine si terrà la performance installativa “Take me up, Take me higher”, ideata dal coreografo Enzo Cosimi con l’intento di raccontare, attraverso il linguaggio del corpo, le inquietudini vissute dall’essere umano in una società complessa come quella attuale e in una contingenza storica allarmante. Nella “Sala del Treno si terrà lo spettacolo Morricone oltre la pellicola, a cura di Clivis Aps. Un viaggio sonoro nella lingua italiana è il sottotitolo di uno spettacolo che unisce le suggestive melodie di Ennio Morricone con la bellezza della letteratura italiana, esplorando temi universali come l’amore, il duello e il viaggio.

Altri appuntamenti di rilievo anche all’Ara Pacis, a Palazzo Braschi, al Museo di Roma in Trastevere, alla Galleria d’arte Moderna, al Museo Napoleonico, al Planetario, ai Musei di Villa Torlonia e in tanti altri luoghi della cultura tra musica, teatro, arte e performances di livello.

Aperture speciali

Agli eventi speciali si affiancheranno le aperture straordinarie di luoghi solitamente non accessibili al pubblico legati alle istituzioni. Saranno visitabili in via straordinaria le istituzioni straniere più importanti presenti sul territorio romano, quali l’Accademia di Ungheria, l’Accademia di Romania, l’Istituto Svizzero, la Real Academia de España en Roma, e l’Accademia di Francia a Villa Medici. Inoltre per chi vorrà approfittare dell’occasione unica saranno visitabili il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati.

Le università

Anche le Università cittadine, pubbliche e private aderiranno all’iniziativa come gli scorsi anni. La Sapienza, la Lumsa, la LUISS Guido Carli e l’Università Telematica ecampus avranno un loro programma di intrattenimento negli spazi centrali della vita universitaria.

Un’occasione da non perdere

La Notte dei Musei rappresenta un’occasione unica per godere dei luoghi della cultura romana in un momento della giornata insolito che rende tutto più magico e affascinante. Il fruire della bellezza dei musei e dei luoghi della cultura e parallelamente vivere delle esperienze che ci portano a contatto con lo spettacolo e con forme d’arte differenti ci porta verso una prospettiva nuova.

La possibilità di rendere i musei spazi dell’intrattenimento dove arte, musica e altre esperienze multi-sensoriali – perché no – accompagnano i viaggi nell’arte e nella cultura è sempre più attuale.

Seguite la nostra pagina Instagram per Stories e dirette!

Articolo a cura di Elena Murgia

Mi piace: Mi piace Caricamento...