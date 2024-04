Il disastro di Haiti, tra gang, fame e miseria

Tempo di lettura 3 minuti

Il vuoto politico istituzionale lascia Haiti e la sua popolazione in mano alle gang, organizzate e coalizzate contro l’attuale classe dirigente del Paese e che stanno condannando gli haitiani a fame e povertà. Secondo l’ONU il 2023 è stato un anno tragico per il paese caraibico: quasi 4.000 persone sono state uccise, altre 3.000 rapite e 1.100 sono state le donne vittime di stupro usato come arma di rappresaglia. A queste vittime si aggiungono i 300.000 sfollati e l’interruzione di servizi base come elettricità, acqua sanitaria o raccolta dei rifiuti. Anche il servizio sanitario sta collassando, a causa di una pressione cui i pochi mezzi a disposizione non riescono a fare fronte.

Haiti: Ongoing conflict is disrupting everyday lives, including education.

Children are suffering not only from a lack of schooling, but also from the trauma of witnessing violence.

Here’s how the UN is helping them: https://t.co/twq4nlSdJ4

— United Nations (@UN) April 9, 2024