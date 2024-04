Open House Roma 2024 apre le porte all’architettura e alla cultura

Tempo di lettura 4 minuti

Dal 6 al 14 aprile tantissimi eventi e luoghi da visitare nella capitale grazie a Open House.

Il 3 aprile Open House Roma, nello stupendo scenario di Villa Medici, è stata presentata un’edizione che mira a portare la bellezza nella vita dei cittadini, ad avvicinare le persone al mondo dell’architettura e del design.

Due weekend di immersione nell’architettura e nel design

“In questi anni abbiamo aperto oltre 800 edifici e organizzato circa 300mila visite guidate registrando in media ogni anno 30.000 visitatori. Numeri impressionanti che testimoniano il desiderio dei romani, ma non solo, di riscoprire le tantissime bellezze della nostra città, spesso nascoste o ignorate. Roma in quei giorni diventerà un vero e proprio palcoscenico che consentirà di viaggiare nella storia e nell’arte di Roma. Uno speciale ringraziamento voglio rivolgerlo ai nostri 500 volontari. È soprattutto grazie a loro che ogni anno questo evento può essere realizzato” ha detto Laura Calderoni, direttrice di Open House Roma.

Grazie anche ai tantissimi volontari Open House Roma diventa ogni anno più importante e apre le porte a luoghi della capitale luoghi altrimenti inaccessibili e che resterebbero sconosciuti. Con due settimane di #OHR24 – questo l’hashtag ufficiale dell’evento – sono più di 200 i luoghi aperti visitabili quest’anno, 40 i tour tematici e 50 gli eventi.

Come è nata Open House?

Open House è nata dall’idea di un gruppo di architetti e comunicatori orientati all’innovazione e con l’obiettivo di celebrare i tantissimi beni architettonici e di design nella capitale. Si tratta di un evento annuale che rappresenta un’occasione unica per avere una visione inedita della Capitale.

Esperti e professionisti facenti parte del mondo culturale si uniscono e si adoperano per far sì che la bellezza di Roma sia gratuita e accessibile a tutti riconoscendosi in un progetto fondato sul bene comune come motore propulsivo di una nuova economia che metta al centro la cultura, l’ambiente e la comunità.

Il claim di quest’anno

Questa XII edizione ci porta un messaggio profondo: “La bellezza cambia il mondo e lo cambia una persona alla volta” è il messaggio di Open House Roma 2024 ripreso da una frase di Renzo Piano, che ci riporta a una dimensione della crescita personale, per un miglioramento globale della società in cui viviamo. Una società che scopre il bello, lo vive e lo fa suo, in una grande città come Roma che racchiude in sé il concetto più assoluto di bellezza. Viaggiando tra epoche diverse, stili vari e creatività contemporanee e non ci si rende conto della grande varietà che offre la capitale. Una bellezza diffusa da valorizzare ogni giorno. La nostra Roma Contemporanea Nel programma sono presenti anche quest’anno moltissimi occasioni visite agli edifici contemporanei più interessanti di Roma realizzati recentemente. Dal Rettorato di Roma Tre realizzato dall’architetto Cucinella, al Roma Convention Center “La Nuvola” dove sarà possibile assistere anche all’installazione “INSIDE” del poeta e videoartista Dimitris Papaioannou. Altri edifici contemporanei: Orizzonte Europa, l’edificio che riflette i cieli romani di Alfonso Femia e Gianluca Peluffo realizzato alla stazione Tiburtina; CUBO, edificio per la didattica al Campus Biomedico realizzato dagli architetti dello studio Labics, un edificio a pianta quadrata che dialoga con l’esterno attraverso ampi portici a diverse altezze o la Bibliotheca Hertziana dello studio Da Gai e Baldweg. Partecipare ai tour speciali Oltre alle visite il programma offre tour e passeggiate urbane in luoghi unici di Roma. Tra questi ad esempio si può fare il tour dell’EUR, uno sguardo sul quartiere romano unico al mondo progettato dai più grandi architetti razionalisti o il tour Itinerari dell’acqua, che partendo dalla Fontana dell’Acqua Paola scende sulle pendici del Gianicolo fino al Tevere. Come prenotarsi? Per prenotarsi bisogna andare sul sito ufficiale di Open House Roma, previa registrazione, e selezionare i siti visitabili o gli eventi a cui prendere parte attraverso la ricerca apposita che individua aree tematiche, zone e date di apertura. La possibilità di partecipare a eventi, tour e visitare i luoghi quest’anno è regolata anche attraverso la modalità Rush Line. Che significa? Si può provare ad accedere anche senza prenotazione in sostituzione degli eventuali visitatori prenotati che non dovessero presentarsi. Recati sul posto agli orari indicati e chiedi ai nostri volontari. Inoltre alcuni luoghi sono visitabili anche senza bisogno di prenotazione: basta verificare sul sito quali hanno libero accesso. Open House Roma ha il patrocinio del Senato della Repubblica, la Regione Lazio, l’Università Sapienza Roma, l’Università Tor Vergata, e l’Università Roma Tre. Il progetto Open House è inoltre vincitore dell’Avviso Pubblico “Raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione Zètema Progetto Cultura. Diventare sostenitori di Open House È possibile diventare sostenitori di Open House con un contributo di 20 euro annuali e la possibilità di accedere a delle visite speciali durante l’anno. Più info qui sul sito, nella sezione apposita. Articolo a cura di Elena Murgia

