Un ufficiale delle forze speciali ucraine avrebbe coordinato il sabotaggio dei gasdotti russi Nord Stream 1 e 2, secondo un’inchiesta congiunta di Der Spiegel e The Washington Post pubblicata sabato 11 novembre. Il settimanale tedesco e il quotidiano statunitense affermano che il colonnello ucraino Roman Chervinsky ha coordinato l’équipe che ha fatto esplodere i due gasdotti, il 26 settembre 2022, sul fondo del Mar Baltico.

Roman Chervinsky avrebbe supervisionato la logistica e gestito un team di sei persone che hanno affittato sotto falso nome una barca a vela e usato materiali da immersione per piazzare cariche esplosive sui gasdotti, come riferisce dettagliatamente il Washington Post. Non avrebbe pianificato lui l’operazione né agito da solo, ma eseguito ordini provenienti da funzionari di grado più alto, ha aggiunto il quotidiano americano, spiegando che l’operazione di sabotaggio sarebbe stata concepita senza che il presidente ucraino ne fosse a conoscenza.

Exclusive: A senior Ukrainian military officer with deep ties to the country’s intelligence services played a central role in the bombing of the Nord Stream natural gas pipeline last year, according to officials in Ukraine and elsewhere in Europe. https://t.co/hHTsjRBlhi

— The Washington Post (@washingtonpost) November 11, 2023