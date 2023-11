Ex-Otago ripartono da Bologna

Tempo di lettura 3 minuti

La band genovese riparte dal Estragon di Bologna dopo 3 anni e mezzo di assenza dai palchi con il primo sold out del Tour club 2023.

Gli Ex-Otago tornano dopo 3 anni e mezzo di assenza dai palchi per riabbracciare e cantare assieme al loro pubblico che non li ha mai abbandonati. L’attesa è stata mitigata in questi mesi dall’uscita dei singoli La Fine, Con te e Mondo Panico feat. Fabri Fibra.

Dopo i sold out di Bologna il 10 novembre all’Estragon e di Padova l’11 all’Hall, il viaggio proseguirà verso Firenze il 13 al Tuscany Hall, poi Venaria Reale (Torino) il 16 al Teatro della Concordia, Napoli il 22 alla Casa della Musica, Ciampino (Roma) il 23 all’Orion ed infine Milano il 28 novembre al Fabrique.

Gallery della serata a cura di Serena Biagini.

