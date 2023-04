I Sick Tamburo ci suggeriscono di “Non credere a nessuno”

Tempo di lettura 2 minuti La band pordenonese della scuderia Tempesta Dischi lancia oggi il suo sesto album di inediti, “ Non credere a nessuno ” . Nuovo album per i Sick Tamburo e il primo di inediti dopo la dipartita di Elisabetta Imelio, scomparsa prematuramente a causa di una malattia.

10 tracce che raccontano le tappe della vita che prima o poi tutti ci ritroviamo ad affrontare.

Il tentare di darsi forza da soli, il sentirsi sconfitti, l’accettazione dei cambiamenti inevitabili, le paure e le domande che ci facciamo ad un certo punto nella vita, difficile non immedesimarsi quando si ascoltano dei testi che parlano a noi e di noi.

Un suono fedele a se stesso quello che Gian Maria Accusani propone in questo nuovo album, anche se non mancano le piccole novità con l’inserimento di qualche nota elettronica o un arrangiamento un po’ diverso dallo stile classico con cui la band friulana ci ha abituato in questi anni.

Personalmente, ho apprezzato il tentativo di evolvere un po’ il suono, anzi avrei preferito che tutto l’album spingesse di più su questo aspetto,

ho percepito una sorta di evoluzione timida.

L’album è stato anticipato dal singolo e dal videoclip di “Per sempre con me” con la partecipazione di Roberta Sammarelli dei Verdena.

Il tour partirà già il 25 aprile da Savona e le date sono in continuo aggiornamento, quindi vi suggerisco di tenere d’occhio i social ed il sito web dei Sick Tamburo per vedere dove e quando suoneranno live.

Anche se vi ho raccontato un po’ le mie impressioni prendo in prestito il nome dell’album e vi dico di NON CREDERE A NESSUNO, di ascoltarlo e di fare le vostre valutazioni personali.

Dario Patti

