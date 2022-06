Bush: il concerto di Roma si sposta a Capannelle

La rock band inglese multi-platino, sarà in tour in Italia per presentare dal vivo “The Kingdom” il loro ultimo lavoro in studio.

Con una discografia che include album rock monumentali come Sixteen Stone (1994), sei volte disco di platino, Razorblade Suitcase (1996), tre volte disco di platino e The Science of Things (1999), i britannici Bush hanno venduto quasi 20 milioni di dischi solo negli Stati Uniti e in Canada. Hanno anche compilato un’incredibile serie di 18 singoli consecutivi nella Top 40 delle classifiche Modern Rock e Mainstream Rock.

L’ultimo album, The Kingdom, anticipato dal singolo “Flowers On A Grave”, co-prodotto da Gavin Rossdale e Erik Ron, ha rinnovato il Dna e il passato glorioso della band con un sound ancora più corposo e irruento. Il disco contiene anche Bullet Holes, brano contenuto nella colonna sonora del film John Wick 3 – Parabellum, terzo capitolo della saga action con Keanu Reeves.

I concerti italiani dei Bush partiranno il 19 giugno all’Hall di Padova, il 20 giugno al Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle (nuova venue) e il 21 giugno a Milano ai Magazzini Generali.

Special guest i Melancholia, giovane gruppo italiano acclamato dal pubblico di X Factor 2020 che presenterà live il nuovo EP “Sleep Mode”, uscito lo scorso 18 marzo.

Biglietti disponibili sulla app DICE (Padova, Roma, Milano)

Damiano Sabuzi Giuliani

