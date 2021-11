Quando il Black Friday può diventare Good Friday: intervista a Luca Raffaele di Gioosto

Un’e-commerce dedicato interamente ad aziende e prodotti sostenibili ha lanciato la campagna Good Friday, per contrastare i “giochi” al ribasso e l’aumento del divario tra grandi gruppi e piccoli commercianti.

Quando arriva il Black Friday, ogni anno a fine novembre, siamo tutti pronti ad approfittare dei tantissimi sconti offerti da ogni brand presente sul mercato. Ma è lecito anche chiedersi, letteralmente, a quale prezzo?

Per contrastare la logica del ribasso continuo, che sempre più spesso danneggia i cosiddetti “piccoli commercianti” a favore di grandi gruppi e di piattaforme come Amazon, Gioosto, servizio di e-commerce che propone prodotti etici e sostenibili senza dimenticare la dignità dei lavoratori, ha lanciato la campagna Good Friday, per far emergere gli aspetti positivi di quella che l’azienda nata da Next Social Commerce Srl – Società Benefit chiama Economia Civile.

Per parlare del Good Friday abbiamo contattato Luca Raffaele, CEO & Founder di Gioosto e direttore generale di Next Economia.

Ascolta l’intervista

Intervista a cura di Graziano Rossi

