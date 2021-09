“Space Jam” torna sul grande schermo, questa volta con LeBron James

In “New Legends” i Looney Tunes tornano a calcare il parquet. Questa volta dovranno salvare LeBron James e suo figlio.

Venticinque anni dopo il primo film che aveva in Michael Jordan l’uomo copertina e che ha fatto sognare un’intera generazione di bambini e li ha fatti avvicinare al mondo della palla a spicchi, torna sul grande schermo Space Jam. Protagonisti di New Legends uno dei migliori giocatori al mondo, LeBron James, e suo figlio Dominic.

In Space Jam: New Legends il giocatore dei Los Angeles Lakers viene catapultato in un mondo dominato da un’intelligenza artificiale, comandata dal candidato Oscar Don Cheadle (“Avengers”, “Hotel Rwanda”) che farà di tutto per minare il rapporto tra il cestista e suo figlio e con ciò costringere “il prescelto” a vivere in eterno in un mondo digitale. L’incontro decisivo tra queste due entità si svolgerà all’interno di un “non luogo”, un videogame creato dal giovane erede di James e nel quale vigono regole diverse rispetto a quelle del basket tradizionale. Il team di LeBron contro quello messo in piedi dall’intelligenza artificiale, che si avvarrà tra gli altri di star NBA e WNBA (no spoiler!).

La pellicola è un lungo e continuo omaggio ai grandi classici della Warner Bros. The King entrerà in contatto con tutti i fantastici mondi posti sotto il dominio di questa multinazionale del divertimento per reclutare i giocatori per la squadra con la quale disputare la partita. I personaggi dei Looney torneranno ad indossare la casacca da basket per supportare la nobile causa del cestista statunitense.

Al centro di Space Jam: New Legends c’è il rapporto padre-figlio e, legato a ciò la possibilità che ha un figlio di poter essere sé stesso nonostante un cognome ingombrante. Il campione, cresciuto coi duri insegnamenti ricevuti ad Akron, piccola cittadina dell’Ohio, Stati Uniti, pensa che il modo giusto di educare tanto i suoi figli quanto i Looney Tunes, suoi compagni di squadra, sia inquadrarli in un rigido sistema di regole. Quando capirà l’importanza che si cela dietro ognuno dei personaggi animati, guarderà il figlio con occhi diversi.

La pellicola, prodotta da Warner Bros Pictures, regala una varietà intensa di emozioni che tengono incollati gli spettatori allo schermo fino ai godibilissimi titoli di coda.

Andrea Pulcini

Space Jam: New Legends

Regia di Malcolm D. Lee

Dal 23 settembre 2021 nei cinema italiani

