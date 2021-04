Long Covid: in Regno Unito più di un milione di persone ha sintomi

Più di un milione di persone in Gran Bretagna soffre di Long Covid, secondo quanto riportato dall’Office for National Statistics (ONS). Si tratta di un aumento significativo nelle stime precedenti di sintomi persistenti e debilitanti che fa seguito all’aumento dei casi di coronavirus di gennaio.

L’ONS ha dichiarato che più di 1 milione di persone ha riportato sintomi che durano oltre quattro settimane che non si spiegavano in altro modo. Il Long Covid può provocare stanchezza cronica, respiro corto, annebbiamento ma anche danni seri a reni, cuore e polmoni. L’ONS ha scoperto che ciò influenzava la vita quotidiana di 674.000 persone. Circa 200.000 hanno riportato limitazioni nelle attività di tutti i giorni. Di quelli che hanno riportato sintomi, quasi 700.000 hanno detto di essere stati infettati dal coronavirus nei tre mesi precedenti, ma 70.000 persone hanno dichiarato che era passato quasi un anno dal contagio.

#LongCovid is the pandemic after the pandemic. All the loud voices who’ve been shouting “but the economy..” in the last year should reflect on the effect of LC on it. Highest prevalence (1 in 6 at 12 wks) in working-age adults. pic.twitter.com/oG8TVZhW6v

