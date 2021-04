Kosovo, Vjosa Osmani eletta nuova presidentessa

Il Parlamento del Kosovo ha votato l’avvocatessa e riformista Vjosa Osmani come presidente del Paese nella giornata di domenica 4 aprile. Anche il primo ministro, Albin Kurti, e il suo partito Vetevendosje hanno sostenuto la scelta. La nuova presidentessa ha ricevuto 71 voti da parte degli 82 legislatori presenti al Parlamento, che consta di 120 seggi.

Due partiti di opposizione e quello della minoranza etnica serba si sono rifiutati di partecipare all’elezione. Nonostante sia una carica prevalentemente rappresentativa, la Osmani sarà comandante delle forze del Paese e diventerà altresì uno dei rappresentanti di più alto livello del Kosovo.

I thank all MPs who cast their vote to elect the new president.

We have now completed the establishment of our institutions and enter a new area of sustainability and prosperity for the people of Kosova.

Congratulation @VjosaOsmaniMP on being elected President of Kosova.

— Albin Kurti (@albinkurti) April 4, 2021