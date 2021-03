Uomini contro la violenza di genere: a Roma un flashmob domani 4 marzo

Giovedì 4 marzo in piazza San Silvestro a Roma una mobilitazione per dire “no” a quanto si consuma giorno dopo giorno nelle nostre città, nelle nostre case

Dopo Biella, anche a Roma arriva l’iniziativa Uomini contro la violenza di genere – con la mascherina rossa, nata per “lanciare un appello a dire “no” a quanto si consuma giorno dopo giorno nelle nostre città, nelle nostre case“, come si legge nell’evento Facebook.

Per parlare della manifestazione di domani dalle ore 16 a piazza San Silvestro abbiamo raggiunto al telefono Mattia Ciampicacigli di Sinistra Italiana, che aderisce al flash mob di domani:

“Il flash mob di giovedì 4 marzo nasce sulla spinta dell’evento che si è tenuto a Biella nei giorni scorsi ed è organizzato con l’obiettivo di chiamare ad una mobilitazione che parte dal genere maschile ed è aperta a tutti, per dire ‘no’ alla violenza di genere intesa come fenomeno culturale nel suo senso più ampio è un appello contro quella violenza che quasi quotidianamente si sviluppa negli ambienti domestici, nelle nostre città, nelle nostre case, senza alcuna differenza di ceto sociale o provenienza culturale. Il lockdown e la pandemia hanno certamente favorito purtroppo questi reati rinchiudendo gli italiani nelle proprie abitazioni. Oltre ciò, c’è un problema di soffocamento di questi fenomeni, in quanto sono diminuite le denunce“.

Per partecipare all’evento di domani è possibile scrivere a liberareroma@gmail.com.

