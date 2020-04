“Non sarà così strano”: una canzone per la Croce Rossa di Roma

Una canzone inedita, “Non sarà così strano”, e una raccolta fondi per la Croce Rossa di Roma durante l’emergenza Coronavirus. Il nostro giornale tra i partner dell’iniziativa di Sound Meeter

Durante l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ormai da settimane il nostro giornale online è stato invitato a sostenere una raccolta fondi per la Croce Rossa di Roma (qui il link per le donazioni), in primissima linea nella capitale per fronteggiare la pandemia provocata dal COVID-19.

La campagna è stata ideata da Arianna Bureca e Giacomo Latorrata, fondatori di Sound Meeter, in collaborazione con il cantautore Cesare Blanc. SoundMeeter è un progetto indipendente nato nella capitale nel 2017 e finalizzato alla promozione di artisti emergenti, rivalorizzazione delle zone periferiche e narrazione della musica in tutte le sue forme.

Da qui è nata “Non sarà così strano“, una canzone inedita il cui titolo riprende l’omonima web serie prodotta proprio da Sound Meeter e che ha visto la partecipazione di numerosi artisti della scena romana:

Cesare Blanc – testi e voce

Matteo Gabbianelli (Kutso) – voce e batteria

Stefano Scarfone – chitarre

Mille – voce

Vittorio Belvisi – voce

Federico Pegan (The Royal State) – voce

Jacopo Ratini – voce

Felice Greco (New Jersey Quay) – voce e chitarre

Dario Amoroso – pianoforte e synth

Rachele Trovatelli – cori

Giacomo Latorrata – arrangiamento e basso

Luca Carocci – chitarre e basso

Marco Fabi – missaggio

———————————————-

Nei periodi di crisi la solidarietà tra le persone è essenziale, sia per superare al meglio gli ostacoli che per restare umani (per noi stessi e verso gli altri). Per queste ragioni per me e per tutta la redazione di Ghigliottina | Un Nuovo Taglio all’Informazione è un dovere e un onore sostenere il progetto di Sound Meeter a favore della della Croce Rossa.

Arianna Acciarino, direttrice responsabile Ghigliottina

La musica è sempre stata la voce di tutti nei momenti di difficoltà, la musica si fa sempre portavoce di stati d’animo collettivi, di richieste d’aiuto, del tentativo di riscatto. In un momento in cui anche il mondo dell’industria musicale vede uno dei momenti di crisi più profondi ancora una volta si fa portavoce di una causa collettiva. È proprio vero che non c’è limite alla sua potenza e alla sua bellezza. Con orgoglio noi di Ghigliottina vogliamo far risuonare queste note su tutti i nostri canali per aiutare la Croce Rossa di Roma, per aiutare chi, come la musica, è sempre al fianco di tutti e ancora di più in questo momento.

Cristiano Tofani, caporedattore Musica Ghigliottina

Il nostro giornale si è sempre contraddistinto per essere dalla parte di tutti, e in un momento difficile come questo siamo felici di poter utilizzare le pagine di Ghigliottina | Un nuovo taglio all’informazione, nato a Roma oltre 10 anni fa, e i relativi canali social per supportare la raccolta fondi per la Croce Rossa di Roma.

Graziano Rossi, editore Ghigliottina

(articolo a cura della redazione)

———————————————-

Perché la Croce Rossa di Roma Capitale?

La Croce Rossa è in prima linea dall’inizio dell’allerta Covid-19 attraverso migliaia di volontari e operatori che stanno lavorando senza sosta per sostenere la popolazione. Sta intervenendo con i suoi mezzi per garantire soccorso, supporto sanitario e logistico, gestendo in sicurezza i trasporti sanitari dei casi potenzialmente sospetti con mezzi ad alto biocontenimento e fornendo controllo della temperatura dei viaggiatori in ingresso in Italia nei porti e negli aeroporti. Sta inoltre fornendo supporto psicologico e informazioni corrette a migliaia di cittadini e si sta impegnando a trasformare questo momento critico nel “tempo della gentilezza”, intensificando su tutto il territorio nazionale i servizi per le persone più vulnerabili e con maggior fragilità sociali e sanitarie, tra i quali la spesa a domicilio, il trasporto sociale, la consegna dei farmaci e dei beni di prima necessità.

Ringraziamenti speciali

Lillo, Giorgio Caputo, Stefano Ambrogi, Luca Cirillo, John Canoe, Black Sheeps, Martina Martorano, Alessio Belli, Margherita Schirmacher, Marco Oddino, Elena Oddino, Pepe Carpitella

Media Supporter

Velvet Mag, The parallel vision, Ghigliottina, Music.it, Dire giovani, Music.it, Inside Magazine, Bellacanzone, MZK, Sportclub, Radio Globo, Radio Kaos, Ticket to read, Radio NSL, Radio Rock, Kaos Order, Radio Italia anni ’60, Mademoiselle Vintage, Arte20

Mi piace: Mi piace Caricamento...