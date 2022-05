I Gomma tornano a calcare il palco di Roma con Zombie Cowboys

Il nostro live report della data romana dei Gomma al Monk.

Lo scorso 28 aprile siamo stati al concerto dei Gomma al Monk Roma.

Ritornare ad un live, in piedi, senza distanziamento dopo tutto questo tempo è stato un mix di emozioni contrastanti.

Fortunatamente però la serata promette bene con l’apertura dei Calzeeni, band capitolina dall’impronta punk.

Il trio spaiato riesce nel loro intento, destare curiosità a chi non li conosce e a caricare il pubblico che attende la main band.

Salgono sul palco i Gomma e rompono subito il ghiaccio con Santa Pace, brano che apre il nuovo album Zombie Cowboys e che stanno portando in tour per tutta Italia.

Album che ha una genesi particolare visto che nasce da una decisione di Giovanni, chitarrista della band, di accantonare un altro progetto già in lavorazione, anzi quasi finito, per dare vita a Zombie Cowboys.

La serata prosegue spedita e la band tira dritto come un treno non interagendo tantissimo col pubblico tra una canzone e l’altra ma suonando in faccia ai fan, pezzo dopo pezzo, la loro rabbia e la loro energia.

Si nota e si sente che la dimensione live è mancata a loro quanto al pubblico che sotto palco continua a ballare e a spingersi caricati dalla potenza dei Gomma.

Dopo 9 brani finalmente un po’ di respiro con una breve pausa dove Ilaria, voce della band, interagisce con i fan e accenna un po’ ai problemi avuti prima del live, come l’assenza del secondo chitarrista e alla sostituzione del batterista.

Il secondo round parte in modo soft col brano Elefanti, primo singolo estratto dal loro album d’esordio Toska.

Da lì in poi è un crescendo di emozioni e ritmo che trova la sua meta con Balordi, canzone tratta da Sacrosanto secondo lavoro in studio per la band casertana, che chiude il concerto.

Parafrasando i Gomma in Guancia A Guancia

Ci salutiamo come pugili Che a farsi male ridono

Dario Patti

Scaletta:

Santa Pace Iena Louis Armstrong Sette [7] Foresteria Pessima Idea Arrendersi Tamburo Animali Elefanti Sentenze Venezia Fantasmi Verme Sceriffo Guancia A Guancia Falò

BIS: Come Va, Paolo + Balordi

