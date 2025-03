La casa come diritto, non come privilegio

Tempo di lettura 3 minuti

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale del 21 marzo, l’associazione Connect, con la quale collaboriamo da dicembre 2024, ospiterà un webinar a cura dell’avv. Paola Fierro di ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione.

Il diritto alla casa è un pilastro fondamentale della dignità umana, ma ancora oggi, in Italia e in Europa, troppe persone subiscono discriminazioni nell’accesso all’abitazione. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, l’associazione Connect lancia una serie di iniziative per accendere i riflettori su questo fenomeno e fornire strumenti concreti a chi ne è vittima.

Secondo l’ultimo rapporto dell’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali, le persone di origine straniera continuano a essere tra le più penalizzate nella ricerca di una casa, subendo rifiuti immotivati da parte di proprietari e agenzie immobiliari. La discriminazione abitativa, spesso invisibile e poco denunciata, rappresenta un ostacolo all’integrazione e alla costruzione di un futuro dignitoso. Per affrontare questo problema, Connect ha organizzato un webinar, una campagna video e la presentazione del “Vademecum per migranti: soluzioni pratiche per affrontare i pregiudizi razziali ed etnici”, un volantino pratico per aiutare i migranti a conoscere e difendere i propri diritti.

Un webinar per conoscere la discriminazione abitativa e imparare a difendersi

Il 21 marzo dalle 11.30 fino alle 12.15, Connect ospiterà un webinar con la partecipazione dell’avv. Paola Fierro, socia dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI). Durante l’incontro, verranno illustrati i principali strumenti legali a disposizione di chi subisce discriminazioni nell’accesso alla casa e verranno offerte risposte concrete alle domande poste dalle comunità migranti. Verranno inoltre forniti consigli pratici su come documentare e denunciare episodi di discriminazione abitativa.

Per partecipare al webinar, è possibile inviare una richiesta via email a: associazione.connect@yahoo.com. Il link di accesso sarà disponibile sul sito web associazioneconnect.org e sui canali social dell’associazione.

Un video per sensibilizzare l’opinione pubblica

Per rompere il muro dell’indifferenza e coinvolgere la cittadinanza, Connect lancerà in occasione del 21 marzo un video, che racconterà attraverso testimonianze dirette l’impatto devastante della discriminazione razziale sulla vita delle persone. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica per un impegno comune nel tutelare chi subisce ed è vittima.

Presentazione del “Vademecum per migranti”

Per dare strumenti concreti a chi è più esposto alla discriminazione, Connect avvierà una campagna di distribuzione del volantino “Vademecum per migranti: soluzioni pratiche per affrontare i pregiudizi razziali ed etnici”, realizzato con il supporto di ASGI.

Un documento pratico che raccoglie informazioni essenziali su:

Come riconoscere e documentare un episodio di discriminazione

A chi rivolgersi per assistenza legale gratuita

Contatti utili di associazioni specializzate come ASGI e Lunaria

Consigli pratici per proteggersi da truffe e pratiche scorrette nel mercato immobiliare

Il volantino sarà distribuito a cominciare dalle Case dell’Amicizia di Sant’Egidio, a Roma, oltre a essere scaricabile gratuitamente dal sito web di Connect.

Un impegno che continua

“La discriminazione nella ricerca della casa è un problema reale che mina il diritto fondamentale alla dignità e all’integrazione. Con queste iniziative vogliamo fornire strumenti pratici a chi subisce queste ingiustizie, ma anche sensibilizzare chi può contribuire al cambiamento. Il 21 marzo non è solo un giorno di memoria, ma un’occasione per agire concretamente”, dichiara Laura Ghiandoni, presidente di Connect.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale è stata istituita nel 1966 in memoria del massacro di Sharpeville del 21 marzo 1960, quando la polizia sudafricana uccise 69 persone che protestavano pacificamente contro l’apartheid. Oggi, quel ricordo deve essere un monito per combattere ogni forma di discriminazione, compresa quella abitativa.

Per informazioni e iscrizioni: associazione.connect@yahoo.com

